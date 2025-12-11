به گزارش کرد پرس، آرش زرهتنلهونی با اشاره به اینکه این میزان اعتبار به ۳۵ پروژه مهم توسعهای و عمرانی استان اختصاص یافته است، گفت: در مرحله اول ۸۴۰ میلیارد تومان برای تکمیل عملیات اجرایی ۸۶ کیلومتر از کریدور شمال ـ جنوب و ۲۹۴ میلیارد تومان برای تکمیل طرحهای آبرسانی به شهرهای قروه و دهگلان تخصیص یافته است.
وی اظهار کرد: همچنین در این مرحله ۲۶۵ میلیارد تومان برای تکمیل پروژههای تقاطع گاران، گردنه خروسه، پل شیخ گردنه تیتور، سامانه تهویه تونلها و عملیات باقیمانده راه اصلی سنندج ـ مریوان ـ باشماق تخصیص یافته است.
استاندار کردستان افزود: از دیگر پروژههای مشمول این اعتبارات میتوان به ۱۴۸ میلیارد تومان برای تکمیل ساختمان سد سیازاخ، ۱۳۵ میلیارد تومان برای اجرای سه کیلومتر از باند دوم گردنه صلواتآباد در محور سنندج ـ همدان و ۱۱۰ میلیارد تومان برای بهسازی مسیر اصلی سقز ـ بانه اشاره کرد.
لهونی ادامه داد: دستگاههای اجرایی باید با برنامهریزی دقیق، مدیریت کارآمد و تلاش مستمر، این اعتبارات را بهطور کامل جذب کرده و پروژهها را در زمان مقرر به بهرهبرداری برسانند.
وی یادآور شد: اثرگذاری این اعتبارات زمانی نمود پیدا میکند که پروژهها با شتاب عملیاتی، کیفیت اجرایی مطلوب و بهرهبرداری بهموقع تکمیل شوند تا ارتقای زیرساختها و بهبود کیفیت زندگی مردم استان بهطور ملموس محقق گردد.
۴۸ هزار میلیارد تومان اعتبار، دستاورد سفر اخیر رئیسجمهور به کردستان بود که ۲۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این میزان به اعتبارات عمرانی اختصاص یافته است.
همچنین در این سفر ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی ارزی و ریالی برای حمایت از طرحهای مختلف در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، در این سفر ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای طرحهای آماده سرمایهگذاری استان اختصاص یافت.
