به گزارش کردپرس، هیئت مستقل حقوق بشر اقلیم کردستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی ثبت شکایت از سوی خانواده‌های بازداشت‌شدگان مربوط به رویدادهای ناحیه خبات و روستای لاجان، هیئتی از این نهاد از بازداشت‌شدگان این پرونده‌ها در اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان بازدید کرده است.

بر اساس این بیانیه، روز ۱۲/۱۰/۲۰۲۵ هیئتی عالی‌رتبه به ریاست دکتر مونا یاقو رئیس هیئت مستقل حقوق بشر و با حضور تاوگه عمر مدیرکل بخش حقوق و حمایت از حقوق بشر، به اداره مبارزه با تروریسم در شهر اربیل مراجعه کرده تا از نزدیک در جریان وضعیت بازداشت‌شدگان قرار گیرد.

در جریان این بازدید، هیئت با سه بازداشت‌شده به نام‌های (ن.ع.م)، (ک.س.ع) و (غ.ص.د) دیدار و گفت‌وگو کرده و درباره محل نگهداری، نحوه رفتار نهادهای امنیتی با آنان و وضعیت جسمی‌شان پرسش‌هایی مطرح کرده است. بازداشت‌شدگان تأکید کرده‌اند که با آنها به‌خوبی برخورد شده، تحت هیچ‌گونه ضرب‌وشتم یا شکنجه‌ای قرار نگرفته‌اند و از نظر جسمی نیز در وضعیت مناسبی به‌سر می‌برند.

در خصوص اعترافات (ن.ع.م) نیز تیم هیئت مستقل حقوق بشر پرسش کرده است که آیا این اعترافات تحت شکنجه صورت گرفته یا خیر که وی پاسخ داده: «خیر، ما با هیچ‌گونه شکنجه یا فشاری روبه‌رو نشده‌ایم و اظهارات ما به‌صورت آزادانه اخذ شده است.»

هیئت مستقل حقوق بشر اقلیم کردستان اعلام کرده است که روند پیگیری و نظارت بر این پرونده را تا زمان تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داد.