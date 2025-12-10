مشخصات ۴۸ هزار مرزنشین کردستانی در سامانه مبادلات مرزی ثبت شد

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان کردستان، با تشریح تازه ترین آمار این حوزه، گفت: براساس آخرین اطلاعات استخراج شده از سامانه وزارت صمت، تاکنون ۴۸ هزار نفر از مرزنشینان کردستان ثبت نام شده اند.
وی اظهار کرد: در شهرستان بانه ۱۶ هزار و ۹۳۹ نفر، مریوان ۱۹۵۴ نفر، سقز ۱۸۷ نفر و سروآباد ۱۰ هزار و ۸۹۶ نفر نام نویسی شده اند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: ۳۹ هزار سرپرست خانوار دیگر نیز در مرحله ثبت نهایی هستند.
خلیقی با بیان اینکه با احتساب مصاحبه های سال های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۳، مجموعاً ۳۰۷ کارگزار مرزی در سامانه به ثبت رسیده است، ادامه داد: تعداد کارگزاران در بانه ۱۱۸ نفر، مریوان ۱۱۰ نفر، سقز ۳۷ نفر و سروآباد ۴۰ نفر است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی مبادلات مرزی، یادآور شد: استعلام های لازم برای مرزنشینان و کارگزاران از مراجع پنج گانه انجام شده و ۸۵ قلم کالای قابل مبادله در قالب ۱۳۷۴ کد تعرفه در سامانه بارگذاری شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان از افزایش تعداد مشمولان کولبری خبر داد و بیان کرد: براساس تصمیمات سفر وزیر صمت، آمار مرزنشینان مشمول طرح کولبری از ۷۵ هزار نفر به ۹۹ هزار نفر افزایش یافته که اقدامی مهم در جهت بهبود معیشت مرزنشینان است.
