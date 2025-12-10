کشف انبار بزرگ برنج و شکر احتکار شده در ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس، در ادامه اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار، کارشناسان اداره کل اطلاعات استان ایلام با جمع‌آوری اطلاعات میدانی، محل نگهداری غیرقانونی کالاهای اساسی را شناسایی کردند. این تیم پس از تکمیل اطلاعات، موضوع را به گشت مشترک اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف اعلام کرد.

گشت مشترک بلافاصله وارد عمل شد و انبار مورد نظر را پلمب کرد. نیروهای نظارتی در بررسی اولیه ۶۲۸ کیسه برنج هندی و هشت تن شکر را کشف کردند. افراد متخلف تلاش داشتند این کالاها را با هدف سوءاستفاده از نوسانات بازار از چرخه توزیع خارج کنند.

بازرسان صمت و اتاق اصناف پس از محرز شدن تخلف، صورتجلسه رسمی تنظیم کردند و پرونده تعزیراتی برای متهمان تشکیل شد. ارزش‌گذاری اولیه نشان داد که کالای کشف‌شده ۱۰ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال ارزش دارد.

روابط عمومی اداره کل صمت استان ایلام تأکید کرد که دستگاه‌های نظارتی، فعالیت فعالان اقتصادی را به‌صورت دقیق و مستمر رصد می‌کنند. این مجموعه اعلام کرد: هرگونه تلاش برای احتکار یا ایجاد کمبود مصنوعی در بازار با برخورد قانونی، قاطع و بازدارنده مواجه خواهد شد.