ادامه بارش برف و باران در محورهای کردستان/راه ارتباطی ۴۰ روستا مسدود است

به گزارش کرد پرس، رامین محمودی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه بارش برف و باران اکثر محورهای استان را دربر گرفته، گفت: هم اکنون راه ارتباطی ۴۰ روستا مسدود است و با توجه به تداوم بارش ها احتمال افزایش این تعداد وجود دارد.

وی افزود: مسدودی ها بیشتر در شهرستان های سقز، بانه و دیواندره گزارش شده و بیشترین حجم برف روبی نیز در محورهای سقز – دیواندره، سقز – بانه، بانه – مریوان، مریوان – سقز، گردنه ژالانه و گردنه مروارید انجام شده است.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای کردستان با تأکید بر اینکه تردد در تمامی محورهای اصلی برقرار است، اظهار کرد: رانندگان به دلیل لغزندگی سطح جاده ها از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت تجهیزات زمستانه همراه داشته باشند.

محمودی ادامه داد: در محورهای دیواندره، سقز، سنندج و کامیاران تردد انواع کشنده ها با محدودیت انجام می شود و رانندگان حتماً پیش از سفر از وضعیت راه ها اطلاع دقیق کسب کنند.