به گزارش کردپرس، در پی وقوع سیلاب شدید در شهرستان چمچمال، شمار قربانیان این حادثه افزایش یافته و دست‌کم سه شهروند جان خود را از دست داده‌اند. مسئولان محلی و بخش بهداشت، جان‌باختن چند شهروند و وارد آمدن خسارات گسترده به منازل و ساختمان‌های دولتی را تأیید کرده‌اند.

رمک رمضان، فرماندار شهرستان چمچمال اعلام کرد: بر اثر جاری شدن سیلاب، دیواری بر روی یک شهروند فروریخته و وی جان خود را از دست داده است. به گفته او، این شهروند عمر سعید امین نام داشت و ۵۳ ساله بود.

فرماندار چمچمال افزود: آب به بخش زیادی از ادارات دولتی نفوذ کرده و خسارات قابل توجهی به منازل شهروندان وارد شده است.

از سوی دیگر، فرمانداری شهرستان چمچمال در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در نتیجه سیلاب چند ساعت گذشته، در مجموع شش شهروند دچار حادثه شده‌اند که دو نفر جان باخته و چهار نفر دیگر زخمی شده‌اند.

در این اطلاعیه ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان، برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع شده و تأکید شده است که تمامی نهادهای مرتبط در حالت آماده‌باش قرار دارند و اداره شهرستان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

در همین حال، اداره بهداشت چمچمال نیز از ثبت مورد جدیدی از جان‌باختگان خبر داد. شریف رحیم، معاون مدیر بهداشت چمچمال اعلام کرد: در اثر این سیلاب، یک شهروند ۷۳ ساله که متولد سال ۱۹۵۳ و ساکن محله شورش بوده، جان خود را از دست داده و پیکر وی به بیمارستان منتقل شده است.

وی هشدار داد که احتمال وجود موارد دیگر نیز هست، اما تاکنون به‌طور رسمی به مراکز درمانی منتقل نشده‌اند.

هم‌زمان با این تحولات، یک منبع محلی اعلام کرد که جاده اصلی سلیمانیه – کرکوک در مسیرهای تاسلوجه، بازیان، تکیه، چمچمال به دلیل سیلاب مسدود شده و تیم‌های امداد و نجات همچنان در حال امدادرسانی و نجات آسیب‌دیدگان هستند.

این در حالی است که هم‌زمان با تداوم بارش‌های شدید در اقلیم کردستان، نسبت به افزایش شدت بارندگی و خطر وقوع سیلاب به‌ویژه در ساعات شبانه هشدار داده شده است.

