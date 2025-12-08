کردستان سفید پوش؛ هشدار سیلاب و انسداد گردنه ها

به گزارش کرد پرس، فعالیت های بارشی در سراسر استان کردستان، به ویژه نیمه غربی و مناطق جنوبی، تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت و بارش ها در برخی نقاط با شدت بیشتری رخ می دهد.

در روزهای اخیر، بارش باران و برف همراه با رعد و برق، وزش باد شدید و مه غلیظ در برخی مناطق گزارش شده و کاهش دید در گردنه ها و محورهای کوهستانی، مشکلات تردد را تشدید کرده است.

به دنبال این شرایط، گردنه تته به دلیل ریزش های پی درپی، مه غلیظ و یخ زدگی سطح جاده مسدود شده و مسیر جایگزین از سروآباد به هجیج و پاوه تعیین شده است و سایر گردنه ها از جمله ژالانه و مارانی باز و قابل تردد هستند و نیروهای راهداری در حال ایمن سازی مسیرها هستند.

همزمان با بارش ها، احتمال وقوع سیلاب در رودخانه ها و بالا آمدن سطح مخازن سدهای استان وجود دارد و این موضوع باعث صدور هشدار سطح نارنجی شده و ضرورت رعایت نکات ایمنی توسط مردم، به ویژه ساکنان حاشیه رودخانه ها و مسافران محورهای کوهستانی، افزایش یافته است.

این شرایط جوی، علاوه بر زیبایی های زمستانی، چالش های ترافیکی و امنیتی را نیز به همراه دارد و آماده باش کامل دستگاه های اجرایی و امدادی برای مدیریت حوادث احتمالی ضروری است.