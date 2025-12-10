اسکان اضطراری ۲۵۰ مسافر در جاده های کردستان

به گزارش کرد پرس، تحسین عزیزی با اعلام این خبر، گفت: اکیپ های مختلف راهداری نیز به طور مستمر به گردنه ها و محورهای اصلی اعزام شدند تا از بسته شدن مسیرها جلوگیری شود.

در پی هشدارهای سازمان هواشناسی و افزایش بارش ها، استاندار کردستان از ساعت ۱:۳۰ تا ۳ بامداد چهارشنبه به صورت سرزده به مرکز کنترل و مدیریت راه های استان رفت و از نزدیک وضعیت ترافیکی و محورهای ارتباطی را رصد کرده و گزارش های مربوط به راه های استان را دریافت کرد.

استاندار کردستان همچنین طی این بازدیدهای شبانه، از معابر و خیابان های سطح شهر سنندج و نیز دستگاه های خدمات رسان و امدادرسان از جمله آتش نشانی و هلال احمر سرکشی کرد.

آرش زره تن لهونی در جریان این بازدیدها، ضمن ارزیابی میزان آمادگی نیروها و تجهیزات عملیاتی، بر ضرورت ارتقای سطح ایمنی، افزایش توان واکنش سریع و آمادگی کامل دستگاه ها در مواجهه با حوادث احتمالی تأکید کرد.