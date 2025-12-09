ابراز همدردی سران اقلیم کردستان با قربانیان سیلاب چمچمال

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی بیانیهای با ابراز تأسف عمیق اعلام کرد: خبر جانباختن دو شهروند و زخمی شدن تعدادی دیگر در محدوده شهرستان چمچمال بر اثر سیلاب، با اندوه فراوان دریافت شد. وی ضمن ابراز تسلیت و همدردی عمیق با خانوادهها و بستگان قربانیان، تأکید کرد:
«در این شرایط دشوار، پشتیبانی کامل خود را از مردم شریف چمچمال و آسیبدیدگان سیلاب اعلام میکنیم. نهادهای ذیربط حکومت اقلیم کردستان مأمور شدهاند فوراً برای امدادرسانی به حادثهدیدگان وارد عمل شوند و تمامی تلاشهای لازم را برای حفاظت از جان و مال شهروندان و ارائه کمکهای ضروری به کار گیرند.»
از سوی دیگر، مسرور بارزانی نیز در پیامی جداگانه، تسلیت و همدردی عمیق خود را با خانوادههای قربانیان چمچمال اعلام کرد و گفت: «به وزارتخانههای مربوطه و نهادهای محلی دستور داده شده است بدون درنگ برای کمکرسانی به آسیبدیدگان اقدام کرده و هرگونه کمک و پشتیبانی لازم را در اختیار آنان قرار دهند.»
پیش از آن، قباد طالبانی معاون رئیس دولت اقلیم کردستان، در بیانیهای اعلام کرده بود: «از جانباختن دو شهروند ساکن چمچمال و زخمی شدن تعدادی دیگر در سیلاب امروز بهشدت اندوهگین و نگران هستیم. تسلیت خود را به خانوادههای قربانیان اعلام میکنم و همراه با نهادهای ذیربط، بر لزوم اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای حفاظت از جان و اموال شهروندان تأکید داریم.»
شاهو عثمان، معاون استاندار سلیمانیه نیز اعلام کرد: موج بارندگیای که امروز به سلیمانیه رسیده، بسیار فراتر از پیشبینیها بوده و در نتیجه آن، در شهرستان چمچمال دو نفر جان خود را از دست دادند. همچنین در مناطق بازیان، دوکان، پیرەمەگرون و چند نقطه داخل شهر سلیمانیه، مشکلات و اختلالاتی ایجاد شده است.
وی افزود: «تمامی تیمهای امدادی در شهر سلیمانیه و مناطق اطراف در آمادهباش کامل هستند و بخش عمده مشکلات ایجادشده کنترل شده است. این تیمها بهصورت شبانهروزی و ۲۴ ساعته به فعالیت خود ادامه میدهند.»
از روز دوشنبه موجی از بارشهای شدید سراسر اقلیم کردستان را فرا گرفته و از بعدازظهر امروز در چندین منطقه سیلاب به وقوع پیوسته است. بر اثر این سیلابها، دهها خودرو در چمچمال دچار آبگرفتگی شدهاند و علاوه بر دو جانباخته، چهار نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
نظر شما