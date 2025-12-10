۱۳.۵ درصد جمعیت کردستان تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش کرد پرس، رضا طوسی در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به وضعیت پوشش حمایتی این نهاد، گفت: کمیته امداد استان کردستان هم اکنون به ۹۷ هزار و ۹۰۰ خانوار با جمعیتی حدود ۲۱۸ هزار نفر خدمت رسانی می کند که این میزان معادل ۱۳.۵ درصد جمعیت استان است.

وی از آغاز پویش یلدای مهربانی خبر داد و اظهار کرد: در همه شهرستان ها ادارات اجرایی و حدود ۱۰۰ مرکز نیکوکاری آماده دریافت کمک های مردمی هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان همچنین شماره پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۸۷ و کد دستوری #۱۰۸۷۸۸۷۷* را برای مشارکت در این پویش اعلام کرد و افزود: کمک های نقدی نیز از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۶۷۷۴۳ قابل واریز است.

طوسی با تأکید بر اینکه بسته های معیشتی با اولویت خانواده های زن سرپرست، ایتام و ساکنان مناطق محروم تهیه می شود، ادامه داد: این بسته ها قبل از شب یلدا به دست خانواده ها خواهد رسید.

وی درباره برنامه های حوزه مسکن نیز بیان کرد: در تفاهم با بنیاد مسکن و بسیج سازندگی، ساخت و مقاوم سازی ۱۲۰۰ واحد مسکونی مددجویان در دستور کار قرار دارد که بخشی از آن ها آماده یا افتتاح شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان یادآور شد: برای مقاوم سازی، ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات ۲۰ ساله پرداخت می شود.

طوسی همچنین به روند ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: ایجاد ۵۳۰۷ فرصت شغلی معادل ۲۴ درصد تعهد اشتغال استان را برعهده داریم که تاکنون ۱۲۹۱ فرصت شغلی با اعتبار ۱۴۸ میلیارد تومان محقق شده است.

وی با تأکید بر لزوم همراهی مردم و خیران، افزود: کمیته امداد آمادگی دارد خیران را برای مشاهده روند کمک رسانی به منازل خانواده های نیازمند ببرد و اعتماد مردم را سرمایه اصلی خود می داند.