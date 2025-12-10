به گزارش کردپرس، دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: متأسفانه موج بارش باران و سیلابی که امروز تعدادی از شهرهای کردستان را دربر گرفته، خسارت‌های سنگینی به اموال و دارایی‌های شهروندان و چندین مکان عمومی وارد کرده است؛ به‌ویژه در شهر چمچمال در اقلیم کردستان و منطقه لَیلان در استان کرکوک که این رویدادها به جان‌باختن و غرق‌شدن شماری از شهروندان انجامیده است.

در این بیانیه آمده است: با تأکید و نگرانی جدی، خواستار هماهنگی و تدابیر مشترک میان دولت اقلیم کردستان، استانداری‌ها، ادارات مستقل و نهادهای رسمی دولت فدرال هستیم تا با تأمین تجهیزات و امکانات ضروری، در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گیرند و هرچه سریع‌تر خسارت‌ها تحت کنترل درآید؛ به‌ویژه آنکه انتظار می‌رود این موج برای مدتی ادامه داشته باشد و نیازمند تلاش جمعی و امدادرسانی فوری است.

دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان همچنین ضمن ابراز همدردی و تسلیت با خانواده‌های قربانیان، از تیم‌های امداد و نهادهای مرتبط قدردانی کرده است که با تلاش و ازخودگذشتگی برای رسیدگی به پیامدهای سیلاب در حال فعالیت هستند.