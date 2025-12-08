به گزارش کردپرس، بافل طالبانی در پیامی که در کنفرانس دم پارتی در ترکیه قرائت شد، اعلام کرد: «ما تجربه کردهایم و میدانیم که جنگ و درگیری برندهای ندارد. حمایت اتحادیه میهنی از روند صلح نه یک تاکتیک سیاسی، بلکه یک مسئولیت ملی در برابر مردم کُرد است.»
رئیس اتحادیه میهنی افزود: «امروز که برای بررسی اهمیت و ارزش صلح و ثبات گرد هم آمدهایم؛ صلح و ثباتی که زیربنای یک زندگی شرافتمندانه و رفاه پایدار است، منطقه ما در نقطهای حساس قرار دارد؛ جایی که تحولات ژئوپلیتیکی منطقهای و جهانی وارد مرحلهای تازه شدهاند.»
بافل طالبانی تصریح کرد که تصمیمهایی که امروز گرفته میشود، آینده کنونی ما را رقم میزند و مسیر فرصتها و آزادیهای نسلهای آینده را شکل میدهد؛ تصمیمهایی که به گفته وی نه فقط بر سرنوشت کُردها، بلکه بر همه مؤلفههای قومی و مذهبی تأثیرگذار خواهد بود.
