لوایح جدید کنگره و سنا برای حمایت از نیروهای کرد در عراق و سوریه

به گزارش کردپرس، بر اساس لایحه جدید 30 صفحه ای که در وبسایت کنگره منتشر شده، نمایندگان کنگره بودجه دفاعی آمریکا را چندیدن میلیارد دلار بالاتر از پیشنهاد کاخ سفید افزایش داده و به 910 میلیارد دلار رسانده اند.

در بخشی از این لایحه به حمایت از نیروهای کرد عراق موسوم به پیشمرگ و نیروهای تحت امر کردها در سوریه اشاره شده است.

در بخش حمایت نظامی آمریکا از دولت عراق شروطی مطرح شده است اما برای کمک نظامی به نیروهای پیشمرگ این شروط مطرح نشده است.

همچنین در این لایحه از نیروهای تحت امر کردهای سوریه به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از چهارچوب سوریه نام برده شده و بر ادامه حمایت از نیروهای کرد و در بخش دیگری با تاکید بر عدم خروج نیروهای آمریکا از این منطقه تحت کنترل کردها، تاکید شده است.

در این لایحه از نیروهای کرد عراقی به عنوان متحدان ضدتروریسم آمریکا نام برده شده است.

همچنین بر اساس گزارش دیگری از نشریه آمریکایی المانیتور، سنای آمریکا نیز طرح مشابهی برای حمایت از نیروهای کرد در عراق و سوریه تهیه کرده و در آن بر عدم خروج نیروهای آمریکا از منطقه تحت کنترل کردهای سوریه تاکید کرده است.