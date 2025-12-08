به گزارش خبرگزاری کردپرس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام، در این مراسم اظهار داشت: گرد هم آمدهایم تا از آثاری تجلیل کنیم که هر یک بخشی از هویت فرهنگی، ریشههای زبانی و جهانبینی مردم این سرزمین را بازتاب میدهند. این جشنواره حرکتی است برای پاسداشت زبان، ادبیات و حافظه تاریخی مردمان فرهیخته ایران.
علی هلشی گفت: ادبیات بومی استان ایلام در سالهای اخیر توانسته است فراتر از مرزهای جغرافیایی حرکت کند و به پرچمدار مشترک فرهنگی و زبانی منطقه بدل شود. حضور پررنگ نویسندگان جوان، انتشار آثار فاخر و نگاه تازه به روایتهای بومی نشان میدهد که ایران امروز یکی از ظرفیتهای مهم ادبی منطقه است.
وی افزود: جایزه ادبی ایلام با هدف شناسایی استعدادها، تقویت جریانهای ادبی استان، ایجاد انگیزه در نویسندگان جوان و حمایت از آثار ارزشمند پایهگذاری شده است. این رویداد نه تنها یک جشن فرهنگی، بلکه نمادی از رشد و خودباوری استان ایلام به شمار میرود.
محمدعلی قاسمی دبیر علمی تخصصی جشنواره نیز در آیین اختتامیه دومین جایزه ادبی خهلات ئهدهبی ئیلام بیان کرد: در سالهای اخیر، دبیرخانه جشنواره ادبی با وجود محدودیتهای جدی مالی و نبود حمایت کافی از سوی نهادهای فرهنگی، توانسته است با همت و تلاش بیوقفه جمعی از فرهیختگان، مسیر برگزاری این رویداد را هموار سازد. آنچه امروز شاهد آنیم، نتیجه همکاری صمیمانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه جشنواره و همراهی اندیشمندان و داوران برجسته است.
وی افزود: با وجود ضعف تخصیص اعتبارات در حوزه فرهنگ و هنر، دبیرخانه با همراهی دلسوزانه همکاران، توانسته است چراغ این جشنواره را روشن نگاه دارد. حضور شخصیتهایی چون دکتر پالیزبان در هیئت داوران و مشارکت فعال رسانهها نشان میدهد که این رویداد، فراتر از یک جشنواره، به نماد مقاومت فرهنگی و ادبی بدل شده است.
قاسمی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر روشن است که جنگ نخست، جنگ فرهنگی است؛ و اگر حکمرانی فرهنگی در استان ایلام تقویت شود، این استان میتواند به کانون اصلی تولید ادبیات کردی و تشیع عرفانی در کشور تبدیل گردد. آثار نویسندگان جوان ایلامی در بسیاری موارد فراتر از انتظار ظاهر شدهاند و ظرفیتهای تازهای را در ادبیات معاصر ایران گشودهاند.
دبیر علمی تخصصی جشنواره دومین جایزه ادبی خهلات ئهدهبی ئیلام تصریح کرد: دولت و نهادهای فرهنگی باید سرمایهگذاری جدی در حمایت از دبیرخانه و نویسندگان جوان داشته باشند. هر اثر ادبی، چه در حوزه پژوهش و چه در ترجمه، افتخاری برای ادبیات کردی ایلامی است؛ آثاری که امروز توانستهاند در کنار شاهکارهای ادبیات اروپایی، جایگاهی شایسته بیابند.
قاسمی خاطرنشان کرد: آثار ارائهشده در بخش شعر و داستان، نشاندهنده ظرفیتهای عظیم ادبیات فارسی و کردی هستند؛ آثاری که حکمت، اخلاق ایرانی و هویت فرهنگی را در قالبی نو بازآفرینی کردهاند. این جشنواره توانسته است برای نخستین بار در تاریخ، ادبیات کردی ایلامی را در سطحی ملی و منطقهای مطرح کند و آن را به بخشی از حافظه فرهنگی ایران بدل سازد.
