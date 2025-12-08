به گزارش کردپرس، وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که فؤاد حسین، وزیر امور خارجه این کشور، شگفتی و نارضایتی دولت عراق را نسبت به اظهارات اخیر توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، درباره وضعیت داخلی عراق، به وی منتقل کرده است.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عراق، فؤاد حسین در دیدار با توماس باراک تأکید کرده است که گزینه‌ها و انتخاب‌های مردم عراق محترم شمرده می‌شود و نظام دمکراتیک و فدرالی عراق در قانون اساسی تثبیت شده و هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد؛ حتی با وجود چالش‌ها و موانع موجود.

به گفته این بیانیه، توماس باراک در پاسخ اظهار داشته که دولت آمریکا با احترام به تجربه عراق می‌نگرد و توضیح داده است که اظهارات قبلی‌اش صرفاً بازتاب تجربه آمریکا در عراق بوده است.

باراک همچنین بر اهمیت برخورد عادلانه با همه بخشهای جمعیتی سوریه و حمایت از تلاش‌ها برای یافتن راه‌حلی سیاسی برای بحران سوریه تأکید کرده و افزوده است که تصمیم نهایی درباره آینده سوریه به مردم این کشور مربوط می‌شود و روند سیاسی باید فراگیر بوده و منافع همه طرف‌ها را در نظر بگیرد.