دولت آینده عراق باید بدون کشمکش سیاسی، بودجه و حقوق اقلیم کردستان را تأمین کند

به گزارش کردپرس، هیأتی عالی‌رتبه از اتحادیه میهنی کردستان در بغداد با قیس خزعلی، دبیرکل جنبش «عصائب اهل الحق» دیدار کرد. در این دیدار، قباد طالبانی پیروزی انتخاباتی قیس خزعلی را به وی تبریک گفت.

قباد طالبانی در این دیدار دیدگاه و برنامه‌های اتحادیه میهنی برای آینده عراق و همچنین روابط میان اقلیم کردستان و بغداد را تشریح کرد و گفت: «اتحادیه میهنی، بغداد را عمق راهبردی خود می‌داند و معتقد است که تمامی مشکلات عراق، از جمله اختلافات میان اقلیم کردستان و بغداد، باید در داخل عراق، بر اساس قانون اساسی و با در نظر گرفتن منافع عالی کشور حل‌وفصل شود.»

وی درباره تشکیل دولت آینده عراق نیز اظهار داشت که عراق به دولتی قدرتمند و کارآمد نیاز دارد؛ دولتی که بتواند از یک سو حاکمیت و استقلال عراق را حفظ کند و از سوی دیگر گام‌های اساسی برای توسعه اقتصادی کشور بردارد.

معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان همچنین تأکید کرد که خواست و سیاست اتحادیه میهنی، عراقی قدرتمند با اقتصادی باثبات و نیرومند است که در آن اختلافات ریشه‌ای میان اقلیم کردستان و بغداد، به‌ویژه در زمینه بودجه و حقوق کارمندان، حل شده باشد؛ چرا که حقوق و بودجه اقلیم، حق قانونی و مبتنی بر قانون اساسی شهروندان کردستان است.

قباد طالبانی در پایان گفت: «این وظیفه دولت آینده عراق است که بدون توجه به تنش‌ها و اختلافات سیاسی، سهم بودجه و حقوق اقلیم کردستان را به‌طور کامل تأمین کند.»