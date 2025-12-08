کردستان با وجود ظرفیت های گسترده، همچنان از منابع اقتصادی خود بهره برداری نمی کند

به گزارش کرد پرس، سیدکمال حسینی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: جایگاه توسعه ای کردستان متناسب با منابع و ظرفیت هایی که در اختیار دارد نیست و این معضل باید با همکاری و هماهنگی بین بخشی رفع شود.

وی با اشاره به توان بالای استان در بخش کشاورزی، افزود: کردستان در تولید محصولات مهمی مانند توت فرنگی و گندم جزو استان های اول و دوم کشور است، اما از این توان برای کمک به توسعه استان بهره برداری نمی شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی سنندج همچنین وضعیت بخش معدن را یکی از ظرفیت های مغفول مانده استان دانست و اظهار کرد: کردستان در حوزه معادن طلا، سنگ آهن و سنگ های تزئینی از استان های برتر کشور است، اما این منابع نیز تاکنون نادیده گرفته شده اند.

حسینی با تأکید بر اینکه این استان می تواند در توسعه اقتصادی کشور نقشی کلیدی ایفا کند، ادامه داد: کردستان توانمندی های بزرگی دارد که می تواند کشور را در عبور از جنگ اقتصادی یاری دهد، اما تاکنون نتوانسته متناسب با ظرفیت هایش نقش آفرینی کند.

وی نقش بخش خصوصی را در فعال سازی اقتصاد استان تعیین کننده دانست و یادآور شد: اتاق بازرگانی سنندج تمام تلاش خود را برای حمایت از سرمایه گذاری انجام می دهد تا کردستان وارد مدار تولید و تجارت کشور شده و به قطب اقتصادی تبدیل شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به موقعیت مرزی استان، بیان کرد: کردستان با ۲۳۰ کیلومتر مرز با اقلیم کردستان عراق باید نقش پررنگ تری در تجارت خارجی کشور داشته باشد.

حسینی گفت: انتظار می رود در سایه تسهیل گری دولت و همکاری بهتر با بخش خصوصی، شاهد بهره برداری از ظرفیت های استان در مسیر توسعه کردستان و کمک به پیشرفت اقتصادی کشور باشیم.