زمین لرزه ۴.۶ ریشتری در توشبا؛ لرزش در شهرهای مرزی ایران احساس شد

به گزارش کردپرس، شامگاه یکشنبه زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر شهرستان توشبا در استان وان ترکیه را لرزاند. به گزارش سازمان مدیریت بحران ترکیه (AFAD)، این زمین‌لرزه در عمق ۶.۱۱ کیلومتری زمین رخ داده و در بخش‌هایی از استان وان احساس شده است.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری، لرزش‌های این زمین‌لرزه در برخی شهرهای مرزی شمال‌غرب ایران نیز احساس شد. در پی وقوع زلزله، سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی اعلام کرد که خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی از شهر چالدران، روستاهای اطراف و سایر شهرستان‌های استان گزارش نشده است.

به گفته مسئولان، نیروهای امدادی و ارزیابی در مناطق مرزی در آماده‌باش قرار دارند و وضعیت به‌طور مستمر رصد می‌شود.