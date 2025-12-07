نچیروان بارزانی: نقش اردوغان در هموار کردن مسیر صلح، اقدامی تاریخی است

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در پیامی به کنفرانس دم پارتی در ترکیه اعلام کرد که دیدگاه اقلیم کردستان نسبت به صلح، دیدگاهی ثابت و راهبردی است. او گفت ما بر این باوریم که صلح تنها به معنای خاموش شدن سلاح‌ها نیست، بلکه فرآیندی برای اعتمادسازی و پذیرش متقابل است.

رئیس اقلیم کردستان در پیام خود تأکید کرد که خشونت و درگیری، جز ویرانی و عقب‌ماندگی، هیچ دستاورد دیگری برای ملت‌ها نداشته است؛ اما هر زمان که درِ گفت‌وگو گشوده شده و اراده سیاسی برای صلح وجود داشته، فرصت‌های بزرگی برای توسعه و ثبات به وجود آمده است.

نچیروان بارزانی با اشاره به جایگاه ترکیه گفت: ترکیه کشوری مهم و همسایه‌ای راهبردی برای ماست و ثبات و پیشرفت این کشور تأثیر مستقیم بر ثبات عراق، اقلیم کردستان و کل منطقه دارد. ترکیه در سایه صلح قوی‌تر خواهد بود و می‌تواند نقش بزرگ‌تری در منطقه ایفا کند.

او افزود: در سال‌های گذشته به همه اشکال از صلح حمایت کرده‌ایم و آن مقطع به‌خوبی نشان داد که گفت‌وگو می‌تواند دستاوردهای بزرگی برای همه طرف‌ها داشته باشد. امروز نیز بار دیگر حمایت کامل خود را از به سرانجام رسیدن روند صلح اعلام می‌کنیم و اقلیم کردستان همچون گذشته، عامل ثبات در منطقه خواهد بود.

رئیس اقلیم کردستان خاطرنشان کرد: «چنین روند مهمی در چنین مرحله حساسی ممکن است با موانعی روبه‌رو شود، اما این موانع نباید بهانه‌ای برای دلسردی از صلح باشند. موفقیت صلح نیازمند صبر و استمرار است و هر مقدار زمان که لازم باشد، باید با تداوم دنبال شود.»

او در پایان گفت: «در اینجا می‌خواهم از رجب طیب اردوغان به‌خاطر نقش مهم و نگاه شجاعانه‌اش در گشودن مسیر به‌سوی صلح قدردانی کنم. این اقدامی تاریخی است که نیازمند اراده سیاسی قوی، شجاعت، جسارت، فداکاری و احساس مسئولیت بالاست.»

نچیروان بارزانی همچنین از عبدالله اوجالان، دولت باغچه‌لی و همه شخصیت‌ها و جریان‌هایی که با نیت صلح حرکت می‌کنند و برای تحقق صلح و همزیستی تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.