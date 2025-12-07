۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۹

اتحاد اسلامی، موضع میهنی و جماعت عدالت برای هماهنگی مواضع توافق کردند

اتحاد اسلامی، موضع میهنی و جماعت عدالت برای هماهنگی مواضع توافق کردند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- اتحاد اسلامی، موضع میهنی و جماعت عدالت کردستان در نشستی مشترک در اربیل، بر هماهنگی مواضع و ادامه گفت‌وگوها برای فعالیت مشترک در بغداد تأکید کردند.

به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه مشترک این سه جریان سیاسی، در مقر رهبری جماعت عدالت کردستان در اربیل، نمایندگان اتحاد اسلامی کردستان، جنبش موضع میهنی و جماعت عدالت کردستان برای گفت‌وگو پیرامون هماهنگی و فعالیت مشترک در بغداد با یکدیگر دیدار کردند.
در این دیدار، طرف‌ها درباره راه‌های برون‌رفت از بحران‌ها و مشکلات موجود و نیز چگونگی پاسداری و تحقق حقوق، شایستگی‌ها و حقوق قانون اساسی شهروندان اقلیم کردستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که سه جریان بر ادامه نشست‌ها و گفت‌وگوهای مشترک به توافق رسیده‌اند.

در انتخابات پارلمان عراق که در تاریخ ۱۱ نوامبر سال جاری برگزار شد، جنبش موضع ۵ کرسی، اتحاد اسلامی کردستان ۴ کرسی و جماعت عدالت کردستان نیز ۱ کرسی به دست آوردند.

کد مطلب 2791481

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha