ایجاد ۵۴۲۴ فرصت شغلی جدید در حوزه صمت در کردستان محقق شد

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی در گردهمایی رؤسای ادارات صمت شهرستان ها و تشکل های بخش خصوصی حوزه صنعت، معدن و تجارت، گفت: حدود ۴۲ درصد از بار اشتغال و تولید کشور بر دوش وزارت صمت است و همین نقش مهم باعث شده این بخش در حوزه اشتغال جایگاه تعیین کننده ای داشته باشد.

وی اظهار کرد: عملکرد واحدهای صنعتی و معدنی کردستان در ماه های اخیر امیدوارکننده بوده و اجرای برنامه های حمایتی دولت موجب شتاب گیری روند اشتغال زایی در سال جاری شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان هدف اصلی اداره کل صمت کردستان را ایجاد فرصت های شغلی پایدار و پشتیبانی از کارآفرینان عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس برنامه ابلاغ شده، تعهد اشتغال در حوزه صنعت یک هزار و ۴۵ نفر، در حوزه اصناف ۴ هزار و ۱۲۹ نفر و در بخش معدن ۲۵۰ نفر تعیین شده است.