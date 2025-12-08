سرشماری زمستانه پستانداران در زیستگاه های کردستان آغاز شد

به گزارش کرد پرس، فرزاد زندی، مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان، در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: سرشماری زمستانه پستانداران در پنج زیستگاه شاهو و کوسالان، بیجار، بدر و پریشان قروه، عبدالرزاق سقز و چلچمه و سارال و همچنین مناطق شکار ممنوع استان آغاز شده است.

وی با اشاره به گونه های هدف این پایش، اظهار کرد: قوچ و میش ارمنی، کل و بز، گرگ، خرس قهوه ای و دیگر پستانداران شاخص استان در این دوره مورد بررسی، ثبت و سرشماری قرار می گیرند.

مدیرکل محیط زیست کردستان همکاری گسترده گروه های مختلف را از ویژگی های مهم این دوره دانست و افزود: این عملیات با مشارکت بیش از ۷۰ نفر از کارشناسان محیط زیست، مأمورین یگان حفاظت، بازنشستگان، دانشجویان، فعالان محیط زیست و افراد محلی انجام می شود که نشان دهنده بهره گیری از ظرفیت جوامع بومی در پایش محیط زیست استان است.

زندی با اشاره به استفاده از فناوری های نوین در اجرای طرح، ادامه داد: ۱۰ تیم تخصصی سرشماری وارد مناطق مختلف شده اند و علاوه بر روش های مستقیم، از تجهیزات پیشرفته شامل پهپاد، دوربین های عکاسی P۱۱۰۰، دوربین دید در شب و سایر ابزارهای نوین رصد استفاده می کنند.

وی یادآور شد: به کارگیری این فناوری ها امکان پایش دقیق تر، کاهش خطای انسانی و افزایش پوشش مناطق دشوار را فراهم کرده است.

مدیرکل محیط زیست کردستان همچنین از ثبت دیجیتالی اطلاعات خبر داد و بیان کرد: تمام داده های مربوط به مشاهده پستانداران، پرندگان و خزندگان به صورت لحظه ای در سامانه جامع محیط زیست ثبت می شود تا مبنای تحلیل های جمعیتی، مدیریت زیستگاه ها و تصمیم گیری های حفاظتی قرار گیرد.