به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی در پیام ویژه‌ای که در کنفرانس بین‌المللی «صلح و جامعه دمکراتیک» در استانبول قرائت شد، اعلام کرد: «از هرگونه تلاشی که در خدمت روند صلح باشد، به‌طور کامل حمایت می‌کنم.»

روز شنبه و در نخستین روز برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح و جامعه دمکراتیک که به میزبانی دم پارتی در استانبول آغاز شده و قرار است دو روز ادامه داشته باشد، پیام مسعود بارزانی قرائت شد.

آمینه زکری، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، در این کنفرانس پیام مسعود بارزانی را خواند؛ پیامی که در آن از همه طرف‌های سیاسی ترکیه و کردستان ترکیه خواسته شده است برای پیشبرد روند حل‌وفصل و صلح، «از اشتباهات گذشته درس بگیرند.»