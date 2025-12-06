۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۸

مسعود بارزانی: از اردوغان و اوجالان قدردانی می‌کنم و حامی آنها در روند صلح هستم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مسعود بارزانی در پیامی که در کنفرانس بین‌المللی صلح و جامعه دمکراتیک در استانبول قرائت شد، با تأکید بر اولویت گفت‌وگو بر جنگ، از اردوغان و اوجالان قدردانی و حمایت خود از روند صلح را اعلام کرد.

به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی در پیام ویژه‌ای که در کنفرانس بین‌المللی «صلح و جامعه دمکراتیک» در استانبول قرائت شد، اعلام کرد: «از هرگونه تلاشی که در خدمت روند صلح باشد، به‌طور کامل حمایت می‌کنم.»

روز شنبه و در نخستین روز برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح و جامعه دمکراتیک که به میزبانی دم پارتی در استانبول آغاز شده و قرار است دو روز ادامه داشته باشد، پیام مسعود بارزانی قرائت شد.

آمینه زکری، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، در این کنفرانس پیام مسعود بارزانی را خواند؛ پیامی که در آن از همه طرف‌های سیاسی ترکیه و کردستان ترکیه خواسته شده است برای پیشبرد روند حل‌وفصل و صلح، «از اشتباهات گذشته درس بگیرند.»

