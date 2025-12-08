هشدار اوجالان درباره سوریه: خطر دیکتاتوری و پیشنهاد ادغام نیروهای SDF در ارتش

به گزارش کردپرس، گلستان قلیچ کوچییگیت، رئیس فراکسیون حزب دموکراسی و برابری خلقها (دمپارتی)، اعلام کرد عبدالله اوجالان، رهبر در بند حزب کارگران کردستان (PKK)، در دیدار اخیر خود با هیأت پارلمانی، ارزیابی دقیقی از وضعیت سوریه و جایگاه نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) ارائه کرده است. به گفته او، اوجالان پیشنهاد داده که بخشی از نیروهای SDF در ساختار ارتش مرکزی سوریه ادغام شوند و بخشی دیگر نیز بهعنوان نیروی امنیت داخلی برای حفاظت از مناطق کردنشین فعالیت کنند. اوجالان همچنین گفته است ترکیه در این زمینه ارزیابیهای مشخصی دارد و چنین مدلی میتواند امنیت منطقه را تضمین کند.
قلیچ کوچییگیت تأکید کرد اوجالان هرگز نگفته است YPG یا سایر نیروهای وابسته به SDF باید بدون قید و شرط سلاح را زمین بگذارند یا مانند PKK فعالیت خود را پایان دهند و افزود که این ادعاها نادرست است. او گفت که اوجالان در این دیدار ساختار قدرت در سوریه را نیز تحلیل کرده و گفته است سوریه طی سالها به یک «واحد خانوادگی – سیاسی» تبدیل شده که اکنون بهعنوان یکی از آسیبپذیرترین و بحرانزدهترین جغرافیاهای منطقه شناخته میشود.
به گفته رئیس فراکسیون دمپارتی، اوجالان درباره احمد الشَرع نیز گفته است اگرچه ادعا میشود او تغییر کرده و رویکردی جدید اتخاذ کرده است، اما این تغییر تنها زمانی معنا دارد که دموکراتیزهکردن ساختار سیاسی سوریه آغاز شود؛ در غیر این صورت، «الشَرع نیز میتواند به دیکتاتور تازهای تبدیل شود». اوجالان تأکید کرده است که هرگونه تحول سیاسی در سوریه باید بر پایه مشارکت دموکراتیک همه اقوام و گروههای این کشور شکل گیرد و در غیر این صورت نتیجه تنها «بازتولید دیکتاتوری» خواهد بود.
قلیچ کوچییگیت در توضیحی روشنتر درباره «نقشه اوجالان برای سوریه» گفت اوجالان آیندهای دموکراتیک را پیشنهاد میکند که در آن مسئله نظامی بهطور کامل حل شده باشد و نیروهایی چون YPG یا در ساختار ارتش ادغام شوند یا بهعنوان نیروی امنیت داخلی عمل کنند. اوجالان معتقد است چنین روندی میتواند به شکلگیری ادارات دموکراتیک مشابه روجاوا در بخشهای دیگر منجر شود و در همه جغرافیاهایی که کردها حضور دارند، بنیانی دموکراتیک ایجاد کند؛ از جمله در ترکیه، سوریه و عراق.
قلیچ کوچییگیت افزود اوجالان در این دیدار بهطور خاص از مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF)، و الهام احمد، رئیس مشترک کمیته روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، یاد کرده و گفته است این دو «به سخنان او گوش میدهند و برای دیدگاههایش اهمیت قائلاند».
