به گزارش کردپرس، سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد که تشکیل دولت اقلیم کردستان بدون حضور اتحادیه میهنی امکان‌پذیر نیست و در صورت شکل‌گیری نیز شکست خواهد خورد و موفق نخواهد بود. او تأکید کرد: «اتحادیه میهنی از تکرار انتخابات نمی‌ترسد؛ در دو سال گذشته سه انتخابات برگزار شده و ما در هر سه مورد به موفقیت رسیده‌ایم.»

کاروان گەزنەیی، سخنگوی اتحادیه میهنی، عصر سه‌شنبه ۲٥ نوامبر ۲۰۲٥ در یک نشست خبری اعلام کرد که درباره تقسیم مناصب، درِ گفت‌وگو را باز گذاشته‌اند تا روند مذاکرات برای تشکیل یک دولت فراگیر در اقلیم کردستان سریع‌تر آغاز شود. او گفت برای این کار نیازمند هماهنگی، همکاری و تفاهم هستند.

درخصوص گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تشکیل دولت جدید اقلیم بدون آنها، سخنگو اظهار داشت: «بدون یەکێتی تشکیل یک دولت موفق در کردستان ممکن نیست؛ این موضوع ناشی از واقعیت جغرافیایی، تاریخی و آرای به‌دست‌آمده و تعداد کرسی‌هاست. سایر طرف‌ها نیز این مسئله را به‌خوبی می‌دانند و اگر دولتی بدون اتحادیه میهنی تشکیل شود، شکست خواهد خورد.»

درباره احتمال تکرار انتخابات پارلمان کردستان، سخنگوی اتحادیه میهنی گفت: «ما از برگزاری دوباره انتخابات هراسی نداریم. در دو سال گذشته سه انتخابات برگزار شده و در هر سه مورد رقبا میزان رأی و کرسی‌های خود را از دست داده‌اند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که انتخابات دوره ششم پارلمان کردستان در ۲۰ اکتبر سال گذشته برگزار شد؛ حزبی دمکرات کردستان ۳۹ کرسی و اتحادیه میهنی ۲۳ کرسی کسب کردند. با وجود گذشت بیش از یک سال، پارلمان هنوز تشکیل نشده و دولت جدید نیز شکل نگرفته است.

