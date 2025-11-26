پیشنهاد تشکیل هیأت عالی مشترک کردها برای مذاکره بر سر مناصب در بغداد

به گزارش کردپرس، یکی از نامزدهای منتخب اتحاد اسلامی برای پارلمان عراق، پروژهای درباره هماهنگی و چارچوب کاری مشترک فراکسیونهای کردستانی در بغداد ارائه کرده و میگوید: «پروژهام شامل هشت بند است و هدف اصلی آن یکپارچهسازی کردها، تقویت تلاشها برای دستیابی به یک توافق قوی در بغداد و همچنین حل مشکلات داخلی اقلیم کردستان است.»
دکتر جَمال کوچَر، نامزد منتحب اتحاد اسلامی برای پارلمان عراق، اعلام کرده است که این پروژه خواهان تشکیل یک هیأت عالی مشترک کردها برای مذاکره بر سر مناصب در بغداد است، همراه با تدوین «میثاق شرف» که مطالبات مشترک کردها را در بر گیرد.
او بر تعیین خط قرمز برای مسائل سرنوشتساز—نظیر بودجه، نیروهای پیشمرگه، اجرای ماده ۱۴۰، قانون نفت و گاز—تأکید کرده و خواستار تعیین تقویم زمانی مشخص برای اجرای این تعهدات در شش ماه نخست دولت آینده شده است.
جَمال کوچَر همچنین گفته است: «یکی از نقاط مهم پروژه، یکپارچه کردن مواضع درون کردی پیش از رفتن به بغداد است؛ بهویژه درباره پست ریاستجمهوری که بهعنوان خط قرمز کردها تعیین شده است.»
او افزود: «این پروژه پیشنهاد ایجاد یک اتاق هماهنگی دائمی برای بحث درباره روندها، پایاندادن به جنگ رسانهای و یکپارچهسازی استراتژی مذاکراتی همه احزاب کرد است.»
در همین حال، دکتر ابوبکر کاروانی، سیاستمدار، در واکنش به این موضوع گفته است که این پروژه بر واقعیتی تکیه دارد که هم اسلامیها و هم ملیگرایان کرد به آن باور دارند؛ زیرا کردها در مرحله کنونی به یک کار مشترک ملی در مسائل سرنوشتساز نیاز دارند.
او تأکید کرده است که «پروژه شامل نکات مهمی است و میتواند آغاز شکستن بنبست سیاسی، ایجاد همکاری و تلاش مشترک برای یافتن یک راهحل ملی برای وضعیت نابسامان کنونی باشد. امیدوارم همه فراکسیونها با نگاه مسئولانه آن را بررسی کنند و اتحاد اسلامی نیز آن را بهعنوان یک ابتکار جدی در چارچوب برنامه انتخاباتی و وظایف ملی خود دنبال کند.»
