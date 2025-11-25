به گزارش کردپرس، روز سهشنبه، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵، مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کردستان، از پاتریک دورل، سفیر فرانسه در عراق استقبال کرد.
بهگفتهی اطلاعیهی دولت اقلیم کردستان، در این دیدار که «یان برِیم»، کنسولکل فرانسه در اقلیم نیز حضور داشت، دربارهی وضعیت کلی عراق پس از انتخابات مجلس نمایندگان و همچنین تلاشها، گفتوگوها و سازوکارهای تشکیل کابینه جدید دولت فدرال عراق بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
طبق بیانیه، در بخش دیگری از گفتوگوها نیز دربارهی تلاشها برای تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان گفتوگو شد. رئیس دولت اقلیم بار دیگر تأکید کرد که فضا و شرایط تازهای برای تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان بهوجود آمده است.
