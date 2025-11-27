به گزارش کردپرس، بر اساس دستور مسعود بارزانی، کمیته‌ای ویژه برای یکسان‌سازی مواضع نیروها و جریان‌های سیاسی در آستانه انتخابات تشکیل شده است.

رسانه رسمی حزب دمکرات کردستان اعلام کرد که به‌منظور هماهنگی و نزدیک‌کردن دیدگاه‌های جریان‌های سیاسی پیش از انتخابات، کمیته‌ای عالی در حزب دمکرات کردستان با دستور مستقیم رئیس بارزانی تشکیل شده است.

به گفته همین منبع، این کمیته از هوشیار زیباری، پشتیوان صادق و علی حسین تشکیل شده و قرار است به دیدار احزاب و جریان‌های سیاسی برود. نخستین دیدار آنها چهارشنبه ۲۰۲۵/۱۱/۲۶ با دفتر سیاسی اتحاد اسلامی کردستان انجام شده است؛ دیداری که با هدف گفت‌وگو درباره هماهنگی میان نیروهای سیاسی، ایجاد رویکرد مشترک نسبت به تحولات و رویدادها، و نیز روند سیاسی عراق صورت گرفته است.

انتخابات دوره ششم پارلمان عراق در روز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، و رأی‌گیری ویژه نیز در روز یک‌شنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵، در استان‌های عراق و اقلیم کردستان برگزار شد. طبق آمار کمیسیون، میزان مشارکت در رأی‌گیری ویژه ۸۲.۴۲ درصد و در رأی‌گیری عمومی حدود ۵۴.۳۵ درصد بوده است.

