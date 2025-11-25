گفتگوی مسرور بارزانی و کاردار سفارت آمریکا درباره تشکیل دولت جدید عراق

بە گزارش کردپرس، روز سه‌شنبه ۲۵ نوامبر، مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کردستان، از «جوشوا هاریس» کاردار سفارت آمریکا در عراق استقبال کرد.

در این دیدار که «وندی گرین» کنسول کل آمریکا در اقلیم کردستان نیز حضور داشت، دو طرف دربارهٔ تقویت روابط دوجانبه، اوضاع کلی عراق، نتایج انتخابات اخیر مجلس نمایندگان و گفت‌وگوهای مربوط به تشکیل کابینهٔ جدید عراق بحث و تبادل نظر کردند.

هر دو طرف بر اهمیت تشکیل دولتی خدمتگزار در عراق تأکید کردند؛ دولتی که بدون تبعیض به همهٔ شهروندان و گروه‌های عراقی خدمات ارائه دهد و به حقوق قانونی و جایگاه اقلیم کردستان در چارچوب قانون اساسی و نظام فدرالی احترام بگذارد.

همچنین دو طرف بر ضرورت تأمین سهم مالی اقلیم کردستان در بودجهٔ عمومی عراق و تداوم صادرات نفت اقلیم از طریق بندر جیهان ترکیه تأکید کردند.

در بخش دیگری از گفت‌وگو، کاردار سفارت آمریکا از مسرور بارزانی به‌سبب اصلاحات انجام‌شده در بخش‌های مختلف دولت اقلیم، به‌ویژه در حوزهٔ مالی، قدردانی کرد و بر ادامهٔ حمایت آمریکا از این اصلاحات تأکید نمود.

