قباد طالبانی: دولت آینده باید بر اساس اصل مشارکت واقعی تشکیل شود

به گزارش کردپرس، قباد طالبانی، معاون نخستوزیر اقلیم کردستان، در جریان دیدار با پاتریک دورل، سفیر فرانسه در عراق اعلام کرد که دولت آینده اقلیم باید بر پایه اصل مشارکت واقعی شکل بگیرد.
او تأکید کرد که اتحادیه میهنی کردستان در دولتی مشارکت نخواهد کرد که خدمات را بدون تبعیض در تمامی شهرها و مناطق اقلیم ارائه نکند.
وی همچنین اظهار داشت دولت آینده عراق باید به روند توسعه و متنوعسازی اقتصاد کشور اهمیت بدهد و زمینه لازم را برای تقویت سرمایهگذاری داخلی و خارجی در همه بخشها و در سراسر مناطق عراق فراهم کند.
قباد طالبانی تأکید کرد که وظیفه مشترک هر دو دولت – دولت آینده عراق و دولت آینده اقلیم کردستان – این است که مشکلات موجود میان دو طرف را بهصورت اساسی و بر اساس قانون اساسی حلوفصل کنند و در راستای بهبود خدمات و توسعه اقتصادی عراق و اقلیم همکاری کنند.
