نچیروان بارزانی در مجمع صلح و امنیت خاورمیانە ایران را همسایەای مهم توصیف کرد

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در نشست «MIPS» در دهوک و در گفت‌وگویی ویژه درباره مسائل میان اربیل و بغداد، بحران‌های منطقه، موضوع قانون اساسی و فدرالیسم، روند صلح در ترکیه و همچنین وضعیت کردستان سوریه سخن گفت.

بارزانی درباره بحران‌های منطقه و نقش اقلیم افزود:

«سیاست اقلیم کردستان همواره این بوده که عامل ثبات در منطقه باشد.»

او ادامه داد: «می‌خواهیم مشکلاتمان با بغداد را از راه گفت‌وگو و به‌صورت مسالمت‌آمیز حل کنیم.»

رئیس اقلیم کردستان بار دیگر تأکید کرد که بغداد باید به اجرای قانون اساسی پایبند باشد.

بارزانی با اشاره به تحولات اخیر و درگیری‌های منطقه گفت: «خرابی‌های زیادی به‌وجود آمده است.» او افزود: «آمریکا کشوری قدرتمند است و می‌تواند نقش جدی در حل بحران‌های منطقه‌ای ایفا کند.»

در پاسخ به پرسشی درباره روابط اربیل با تهران، بارزانی ایران را «همسایه‌ای مهم» توصیف کرد و گفت: «اقلیم کردستان هیچ‌گاه از هیچ طرفی علیه ایران حمایت نکرده و نخواهد کرد.»

بارزانی تاکید کرد که معتقد نیست یک سیستم مرکزگرا در سوریه سیستم مناسبی برای اداره کشور باشد، زیرا سوریه یک کشور چند ملیتی، چند مذهبی و چند فرهنگی است.

او گفت:«باید یک مدل جدید دولتداری در سوریه اجرا شود، اما متاسفانه در دولت آن کشور ایده‌ای برای یک مدیریت مرکزی قوی وجود دارد. ما معتقد نیستیم که این سیستم بتواند آینده کشور را به جلو هدایت کند.»

در مورد نقش ترکیه در مسائل سوریه نیز بیان داشت که ترکیه بسیار خواهان حل مشکلات آن کشور است و تلاش‌هایش همیشه در این راستا است. «اما خود دولت سوریه باید به این نتیجه برسد که باید الگوی جدیدی از حکومتداری در کشورش اجرا شود.»

نیچیروان بارزانی نظر خود را در مورد ادغام نیروهای سوریه دمکراتیک با نیروهای دولتی سوریه ابراز کرد و گفت که فکر می‌کند این یک اقدام واقع‌بینانه نیست و باید ایده دیگری برای این موضوع پیدا شود.

همچنین تاکید کرد که دمشق و نیروهای سوریه دمکراتیک باید مسائل خود را از طریق تفاهم و گفت‌وگو حل کنند.

او گفت:«ما معتقدیم که باید هر چه سریع‌تر برخی اقدامات توسط نیروهای سوریه دمکراتیک انجام شود، زیرا تاکنون نیروهای سوریه دمکراتیک و دمشق هیچ یک از بندهای توافق 10 مارس را اجرا نکرده‌اند. اقلیم کردستان نیز آماده است تا در توافق بین دو طرف مفید باشد و همکاری کند.»

رئیس اقلیم کردستان در مورد روابط بین اقلیم و ایران صحبت کرد و توضیح داد:«ایران همسایه بسیار مهمی برای ماست و سیاست اقلیم کردستان داشتن رابطه‌ای بسیار خوب و دوستانه با ایران است.»

در عین حال، او بار دیگر تاکید کرد که سیاست اقلیم کردستان هرگز کمک به هیچ طرفی علیه ایران نبوده است. «این کشور در گذشته به ما کمک کرده است و ما با قدردانی از تمام کمک‌های آنها استقبال می‌کنیم.»