تصاویری از مشارکت نظامیان و آوارگان در رای گیری ویژه انتخابات پارلمانی عراق

به گزارش کردپرس، مراکز رأیگیری ویژه برای انتخابات پارلمانی آینده عراق در شهرهای مختلف عراق و اقلیم کردستان به روی نیروهای امنیتی و آوارگان گشوده شد.
بر اساس آمار رسمی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، در سراسر کشور یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۸۵۹ کارمند نیروهای امنیتی واجد شرایط رأیدادن در این مرحله هستند. این نیروها در ۸۰۹ مرکز و ۴ هزار و ۵۰۱ ایستگاه رأیگیری سازماندهی شدهاند.
اقلیم کردستان
در اقلیم مجموعاً ۲۷۰ هزار نفر از نیروهای امنیتی حق رأی دارند که در ۲۰۴ مرکز رأیگیری و ۹۵۸ ایستگاه مستقر شدهاند:
اربیل: ۸۵ هزار و ۷۹۳ نفر (۸ درصد از کل واجدان شرایط در استان)
سلیمانیه: ۸۲ هزار و ۵۴۷ نفر (۷ درصد از کل واجدان شرایط در استان)
دهوک: ۵۵ هزار و ۹۹۳ نفر (۷ درصد از کل واجدان شرایط در استان)
آوارگان
در کنار نیروهای امنیتی، ۲۶ هزار و ۵۳۸ آواره نیز امروز حق رأی دارند. آنها در ۲۷ مرکز و ۹۷ ایستگاه رأیگیری ساماندهی شدهاند.
این فرآیند از ساعت ۷ صبح تا ۶ عصر روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.
