انتخابات ویژه در عراق آغاز شد

به گزارش کردپرس، فرآیند رای گیری ویژه نظامیان و آوارگان عراقی امروز یکشنبه در سراسر عراق آغاز شد.

به گزارش میدل ایست نیوز، رای گیری از نظامیان و آوارگان تا ساعت ۶ عصر به وقت بغداد ادامه خواهد داشت.

پیش از این کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرده بود که در این انتخابات یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۸۹۰ نفر واجد شرایط رای هستند.

جمانه الغلای، سخنگوی کمیساریا اشاره کرد که شمار حوزه‌های ویژه رای برای نظامیان به ۸۰۹ حوزه و شمار مراکز رای دهی به ۴۵۰۱ مرکز رسیده است.

سخنگوی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که رای گیری ویژه آوارگان نیز روز یکشنبه از ساعت ۷ صبح آغاز می‌شود و در ساعت ۶ عصر به پایان می‌رسد.

به گفته او، در این انتخابات، ۲۶ هزار و ۵۳۸ آواره واجد شرایط رای هستند که در ۲۷ حوزه و ۹۷ مرکز رای خود را به صندوق خواهند انداخت.

سکوت انتخاباتی در سراسر عراق ساعت هفت صبح روز شنبه به وقت بغداد، آغاز شد.