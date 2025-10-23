به گزارش کردپرس، قباد طالبانی، کە همزمان معاون نخست وزیر اقلیم کردستان نیز می باشد، در کارزار انتخاباتی اتحادیه میهنی کردستان، اعلام کرد: «برنامه و سیاست اتحادیه میهنی برای انتخابات آتی مجلس نمایندگان عراق کاملاً روشن است و در دو کلمه خلاصه میشود: بودجه و حقوق تضمینشده. خواسته اصلی مردم کردستان هم همین است؛ خسته شدن از ماهها انتظار برای دریافت حقوقی که یا نمیرسد یا با تأخیر پرداخت میشود.»
وی افزود: «مردم خدمات، فرصت شغلی، رونق بازار و شفافیت میخواهند، و این مطالبات بدون بودجهای تضمینشده محقق نخواهد شد.»
قباد طالبانی تأکید کرد: «تضمین بودجه و حقوق به جریانهایی داده نخواهد شد که پیوسته روابط اقلیم کردستان با بغداد را تخریب میکنند، و نه به کسانی که سالهاست هیچ مسئولیتی نپذیرفتهاند و تنها هدفشان تضعیف جایگاه اتحادیه میهنی بوده است.»
