به گزارش کردپرس، در آستانه‌ی برگزاری انتخابات دوره ششم پارلمان عراق، ۳۵۰ نماینده فعلی و سابق پارلمان برای شرکت در انتخابات آینده نامزد شده‌اند و ۷۵ درصد آنها بازنشستگی سیاسی را نپذیرفته اند.

بیش از دو سوم اعضای پارلمان پنجم و نزدیک به یک‌سوم نمایندگان ادوار گذشته بار دیگر خود را نامزد کرده‌اند. افزون بر آن، بیشتر رهبران سیاسی نیز در این انتخابات حضور دارند.

در آغاز کارزار انتخاباتی، بیش از یک میلیون پوستر و تصویر نامزدها در شهرهای مختلف عراق منتشر شده است. بنا بر داده‌های کمیسیون عالی انتخابات، از میان ۳۲۹ عضو فعلی پارلمان، نزدیک به ۲۵۰ نفر از نمایندگان فعلی و سابق برای دوره آینده نامزد شده‌اند.

شیوه‌ی حضور دوباره نامزدها در چارچوب احزاب و ائتلاف‌ها:

در سطح ریاست پارلمان:

محمود مشهدانی از فهرست ائتلاف سیاده خود را نامزد کرده است.

محسن مندلاوی رئیس ائتلاف اساس از بغداد در انتخابات حضور دارد.

شاخوان عبدالله از حزب دمکرات کردستان در کرکوک نامزد شده است.

در میان نمایندگان سابق و فعلی، تغییرات و جابه‌جایی‌های حزبی قابل توجهی رخ داده است؛ شماری از نمایندگان و رهبران از یک ائتلاف به ائتلاف دیگر پیوسته‌اند. مهم‌ترین موارد عبارت‌اند از: