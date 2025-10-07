به گزارش کردپرس، در آستانهی برگزاری انتخابات دوره ششم پارلمان عراق، ۳۵۰ نماینده فعلی و سابق پارلمان برای شرکت در انتخابات آینده نامزد شدهاند و ۷۵ درصد آنها بازنشستگی سیاسی را نپذیرفته اند.
بیش از دو سوم اعضای پارلمان پنجم و نزدیک به یکسوم نمایندگان ادوار گذشته بار دیگر خود را نامزد کردهاند. افزون بر آن، بیشتر رهبران سیاسی نیز در این انتخابات حضور دارند.
در آغاز کارزار انتخاباتی، بیش از یک میلیون پوستر و تصویر نامزدها در شهرهای مختلف عراق منتشر شده است. بنا بر دادههای کمیسیون عالی انتخابات، از میان ۳۲۹ عضو فعلی پارلمان، نزدیک به ۲۵۰ نفر از نمایندگان فعلی و سابق برای دوره آینده نامزد شدهاند.
شیوهی حضور دوباره نامزدها در چارچوب احزاب و ائتلافها:
در سطح ریاست پارلمان:
-
محمود مشهدانی از فهرست ائتلاف سیاده خود را نامزد کرده است.
-
محسن مندلاوی رئیس ائتلاف اساس از بغداد در انتخابات حضور دارد.
-
شاخوان عبدالله از حزب دمکرات کردستان در کرکوک نامزد شده است.
در میان نمایندگان سابق و فعلی، تغییرات و جابهجاییهای حزبی قابل توجهی رخ داده است؛ شماری از نمایندگان و رهبران از یک ائتلاف به ائتلاف دیگر پیوستهاند. مهمترین موارد عبارتاند از:
-
علی مشکور عضو پیشین جنبش تَسمیم اکنون از ائتلاف خدمات کتائب امام علی نامزد شده است.
-
سرغام مالکی از ائتلاف دولت قانون به فهرست آبادانی و توسعه سودانی پیوسته است.
-
محمد حلبوسی رئیس حزب تقدّم بار دیگر بازگشته و از بغداد وارد رقابت انتخاباتی شده است.
-
سلیم الجبوری رئیس پیشین پارلمان از فهرست صقورنا به رهبری مشعان الجبوری در دیاله نامزد شده است.
-
محمد کربولی از حزب حل این بار از طریق ائتلاف عزم در بغداد شرکت میکند.
-
مزاحم تمیمی نماینده پیشین، از ائتلاف حیدر عبادی جدا شده و به فهرست سودانی پیوسته است.
-
سوره حلفی نماینده پیشین جریان صدر، در فهرست سودانی نامزد شده است.
-
بها الاعرجی معاون پیشین نخستوزیر نیز به فهرست سودانی پیوسته است.
-
ظافر العانی از حزب تقدّم جدا شده و نامزد حزب سیاده به رهبری خمیس خنجر شده است.
