علی حمه صالح: اقلیم کردستان حاضر به ارسال درآمدهای داخلی نیست

به گزارش کردپرس، علی حمه صالح، رئیس جنبش موضع میهنی، اعلام کرد که دولت عراق آماده است حقوق ماه آگوست را برای اقلیم کردستان ارسال کند، به شرطی که اقلیم ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمد داخلی خود را تحویل دهد.

او در صفحه‌ی شخصی خود در فیس‌بوک نوشت: «عراق آماده است حقوق ماه آگوست را بفرستد، به شرط آنکه اقلیم کردستان ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمد داخلی‌اش را ارسال کند.»

به گفته‌ی او، تا این لحظه اقلیم کردستان آمادگی لازم را نشان نداده و تأکید دارد که ۲۰ میلیارد دینار مبلغ زیادی است، در حالی‌که مبلغ کل حقوق‌ها ۹۶۲ میلیارد دینار است و ما نباید آن را از دست دهیم.

علی حمه صالح افزود: «آن را به تعویق نیندازید، دو ماه درآمد داخلی را ارسال کنید، پیش از انتخابات، دو حقوق دیگر نیز پرداخت خواهد شد.»