به گزارش کردپرس، پارلمان عراق عملاً از کار افتاده است، زیرا بیشتر نمایندگان در جلسات حاضر نمیشوند.
باسنیوز نوشت: دلیل اصلی این وضعیت آن است که بسیاری از آنان بار دیگر نامزد انتخابات شدهاند و اکنون در شهرهای خود سرگرم تبلیغات انتخاباتیاند تا دوباره انتخاب شوند.
برای تشکیل جلسات و تصمیمگیری در پارلمان عراق، حضور بیش از نیمی از نمایندگان ضروری است، اما در حال حاضر تنها تعداد کمی از آنان در جلسات شرکت میکنند.
به گزارش رسانههای عراقی، بیش از ۲۰ طرح قانونی مهم که با زندگی مردم، حقوق کارمندان و فعالیت وزارتخانهها ارتباط دارد، متوقف مانده و رأیگیری دربارهی آنها انجام نشده است. بیشتر این طرحها به دورهی بعدی پارلمان موکول خواهد شد، چرا که نمایندگان وظیفهی اصلی خود یعنی قانونگذاری و نظارت را رها کرده و به دنبال منافع شخصی و حزبی در انتخابات آینده هستند.
این وضعیت باعث شده است که مردم اعتماد خود را به پارلمان از دست بدهند، چون میبینند نمایندگانی که خودشان انتخاب کردهاند، به جای خدمت، در پی منافع سیاسی خویشاند.
مختار موسوی، نماینده پارلمان عراق، به «بغداد الیوم» گفت: «تنها ۱۴۱ نماینده در جلسهی روز گذشته حاضر بودند، در نتیجه حد نصاب قانونی تأمین نشد و جلسه برگزار نگردید.»
او افزود که جلسات قبلی نیز به همین دلیل برگزار نشدهاند، زیرا اکثر نمایندگان در استانهای خود مشغول تبلیغات انتخاباتیاند، در حالی که میدانند حضور آنان برای تصویب قوانین سرنوشتساز ضروری است.
موسوی گفت: «تعداد طرحهای قانونی معطل مانده بین ۲۲ تا ۲۳ مورد است که شامل قوانینی مربوط به حقوق کارمندان، وزارتخانهها و نیروهای نظامی میشود.»
او تأکید کرد: «دستورکار جلسات اخیر پارلمان پر از طرحهای قانونی مهم است، اما به دلیل غیبت گستردهی نمایندگان، هیچیک از آنها بررسی نشده است.»
