کمیسیون انتخابات عراق زمان تبلیغات انتخاباتی را اعلام کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرد تبلیغات ششمین دوره انتخابات پارلمان از سوم اکتبر آغاز و تا هشتم نوامبر ادامه خواهد داشت.

به گزارش کردپرس، کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرد که روند تبلیغات انتخابات پارلمانی از روز جمعه، ۳ اکتبر ۲۰۲۵ آغاز خواهد شد.

جمانه غلای، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق، گفت: هیئت کمیساریای این نهاد اسامی نامزدهایی را که حق شرکت در انتخابات پارلمانی عراق دارند تأیید کرده و بر همین اساس مقرر شد جمعه، سوم اکتبر، آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی دوره ششم پارلمان عراق باشد.

انتخابات پارلمانی عراق روز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر برگزار خواهد شد. برای این انتخابات نام ۷ هزار و ۷۶۸ نفر تأیید شده که از این میان ۲ هزار و ۲۴۸ نفر زن و ۵ هزار و ۵۲۰ نفر مرد هستند.

کمیسیون همچنین اعلام کرد که روند تبلیغات انتخاباتی روز شنبه، هشتم نوامبر به پایان خواهد رسید.

