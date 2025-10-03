نچیروان بارزانی: رقابت انتخاباتی نباید کینه و نفرت بیافریند

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، به مناسبت آغاز تبلیغات انتخابات پارلمانی عراق از همه جریانهای سیاسی خواست به دستورالعملهای کمیسیون عالی مستقل انتخابات پایبند باشند و تبلیغاتی مدنی و در شأن جامعه برگزار کنند.
وی تأکید کرد که تبلیغات انتخاباتی باید بازتاب همزیستی، احترام متقابل و تنوع فرهنگی کردستان باشد و نباید به عامل تنش، تفرقه و برهم زدن آرامش جامعه تبدیل شود. بارزانی افزود: همه آزادند بر اساس سیاستها و برنامههای خود تبلیغات کنند، اما هیچ فرد یا گروهی نباید به نفرتپراکنی و کینهتوزی روی آورد.
رئیس اقلیم کردستان همچنین بر اهمیت نقش زنان در این روند تأکید کرد و گفت حضور آنان ارزشمند و ضروری است. او خواستار آن شد که نیروهای امنیتی بهصورت حرفهای و بدون تبعیض وظیفه حفاظت از همه شهروندان را ایفا کنند.
بارزانی در پایان با اشاره به اینکه نمایندگان کردستان در مجلس عراق باید در پی خدمت به مردم کردستان و عراق باشند، هشدار داد که تبلیغات نباید به گونهای باشد که مانع همکاری و همزیستی پس از انتخابات شود. وی ابراز امیدواری کرد که این روند انتخاباتی برای همه طرفها آرام، موفق و به سود ثبات و پیشرفت اقلیم کردستان و عراق باشد.
