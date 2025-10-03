۱۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۷

بە مناسبت آغاز تبلیغات انتخابات پارلمانی عراق:

نچیروان بارزانی: رقابت انتخاباتی نباید کینه و نفرت بیافریند

نچیروان بارزانی: رقابت انتخاباتی نباید کینه و نفرت بیافریند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در پیام خود به مناسبت آغاز تبلیغات انتخابات پارلمانی عراق تأکید کرد که همه جریان‌های سیاسی باید به دستورالعمل‌های کمیسیون عالی انتخابات پایبند باشند و از تبلیغاتی که موجب تنش و تفرقه می‌شود پرهیز کنند.

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، به مناسبت آغاز تبلیغات انتخابات پارلمانی عراق از همه جریان‌های سیاسی خواست به دستورالعمل‌های کمیسیون عالی مستقل انتخابات پایبند باشند و تبلیغاتی مدنی و در شأن جامعه برگزار کنند.

وی تأکید کرد که تبلیغات انتخاباتی باید بازتاب همزیستی، احترام متقابل و تنوع فرهنگی کردستان باشد و نباید به عامل تنش، تفرقه و برهم زدن آرامش جامعه تبدیل شود. بارزانی افزود: همه آزادند بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های خود تبلیغات کنند، اما هیچ فرد یا گروهی نباید به نفرت‌پراکنی و کینه‌توزی روی آورد.

رئیس اقلیم کردستان همچنین بر اهمیت نقش زنان در این روند تأکید کرد و گفت حضور آنان ارزشمند و ضروری است. او خواستار آن شد که نیروهای امنیتی به‌صورت حرفه‌ای و بدون تبعیض وظیفه حفاظت از همه شهروندان را ایفا کنند.

بارزانی در پایان با اشاره به اینکه نمایندگان کردستان در مجلس عراق باید در پی خدمت به مردم کردستان و عراق باشند، هشدار داد که تبلیغات نباید به گونه‌ای باشد که مانع همکاری و همزیستی پس از انتخابات شود. وی ابراز امیدواری کرد که این روند انتخاباتی برای همه طرف‌ها آرام، موفق و به سود ثبات و پیشرفت اقلیم کردستان و عراق باشد.
 

کد خبر 2789321

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha