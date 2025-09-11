تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان رکورد تأخیر را شکست

به گزارش کردپرس، سازمان نظارت و شفافیت «ستاپ» هشدار داد که تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کردستان با تأخیر بیسابقهای همراه بوده و این امر موجب تضعیف نقش نهادهای نظارتی و مسئله شفافیت شده است.
این سازمان در گزارشی اعلام کرد: بر اساس تقویم داخلی پارلمان کردستان، لازم بود کابینه جدید در ابتدای امسال رأی اعتماد بگیرد، اما به دلیل عدم توافق احزاب اصلی پارلمان، روند تشکیل دولت به تعویق افتاده و اکنون ۱۱ ماه از برگزاری انتخابات ششمین دوره پارلمان کردستان گذشته است.
در گزارش آمده است: سریعترین تشکیل دولت در اقلیم مربوط به کابینه اول بود که در کمتر از سه ماه شکل گرفت. در حالیکه اکنون تأخیر در تشکیل کابینه دهم سه برابر زمان تشکیل کابینه اول است و از همه دورههای پیشین طولانیتر بوده و رکورد تأخیر را شکسته است.
سازمان «ستاپ» هشدار داده است که این وضعیت علاوه بر ایجاد بنبست سیاسی، نقش نهادهای قانونی و نظارتی را تضعیف میکند و بر مسئله شفافیت آسیب جدی وارد میسازد. این سازمان همچنین برای تسریع روند تشکیل دولت و اجرای اصول قانونی و آییننامهای، مجموعهای از توصیهها و پیشنهادها ارائه کرده است.
