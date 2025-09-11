اقلیم کردستان: بغداد باید چارچوب پیشنهادی ما را برای درآمدهای نفتی بپذیرد

به گزارش کردپرس شورای وزیران اقلیم کردستان روز (چهارشنبه) ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ به ریاست مسرور بارزانی تشکیل جلسه داد و آخرین تحولات سیاسی و اقتصادی در روابط اربیل – بغداد را بررسی کرد.
به نوشتۀ سایت خبری آوینه در این نشست، کابینه اقلیم بر این نکته تأکید کرد که بغداد باید چارچوب پیشنهادی اقلیم را درخصوص یکپارچهسازی درآمدهای نفتی بپذیرد؛ چارچوبی که به گفته وزرا، بر پایه قانون بودجه و قانون مدیریت مالی عراق تنظیم شده و تضمینکننده حقوق قانونی اقلیم است.
دولت اقلیم همچنین در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر و کاهش فشارهای اقتصادی، با طرح کاهش ۱۵ درصدی بدهیها و وامهای شهروندان موافقت کرد. این تصمیم بخشی از برنامه دولت برای سبکسازی بار مالی بر دوش خانوادهها و افزایش اعتماد عمومی عنوان شد.
در بخش دیگری از نشست، موضوع هماهنگی بیشتر با دولت فدرال عراق برای حل مسائل باقیمانده در حوزه نفت و بودجه مورد بحث قرار گرفت. اعضای کابینه بر ضرورت گفتوگو و تفاهم به جای فشار سیاسی تأکید کردند و خواستار پایبندی بغداد به توافقات پیشین شدند.
به گفته منابع دولتی، اقلیم کردستان امیدوار است با پذیرش پیشنهاد جدید از سوی بغداد، هم مشکل پرداخت حقوق کارمندان رفع شود و هم مسیر برای تشکیل حکومتی باثبات و کارآمدتر در اقلیم هموار گردد.
