اصلاح حکمرانی و مبارزه با نابرابری در اقلیم کردستان ضرورت دارد

به گزارش کردپرس، روزهای ۶ و ۷ سپتامبر ۲۰۲۵، دوازدهمین کنگره حزب زحمتکشان کردستان با حضور ۲۰۲ عضو در سالن «مدیا» در شهر اربیل و تحت شعار «دموکراسی، برابری و حق تعیین سرنوشت» برگزار شد.

کنگره پس از یک دقیقه سکوت به یاد شهدای راه آزادی کردستان و پخش سرود «ای رقیب» آغاز شد. سپس گزارش هیئت تدارکاتی قرائت شد و پس از آن «بەڵێن عەبدولڵا» گزارش سیاسی را ارائه کرد.

در روز نخست کنگره، پس از انتخاب هیئت رئیسه، شعار اصلی کنگره، گزارش سیاسی، برنامه و آیین‌نامه داخلی به تصویب رسید. در روز دوم، در نشست علنی، سیاست کلی حزب، گزارش سیاسی و شیوه اداره امور حزبی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نقاط ضعف برای اصلاح مشخص شد.

کنگره بر این نکات تأکید کرد:

۱. گفتمان سیاسی حزب باید انتقادی و بازتاب‌دهنده مطالبات مردم محروم و طبقات زحمتکش باشد.

۲. مقابله با بی‌عدالتی و نابرابری اجتماعی باید در اولویت باشد.

۳. تغییر در شیوه اداره تشکیلات حزبی و توجه بیشتر به مبارزه فکری و اجتماعی ضروری است.

در بخش دیگری از بیانیه، کنگره با اشاره به وضعیت جهانی، منطقه‌ای و عراق تأکید کرد که اقلیم کردستان به دلیل بحران‌های سیاسی داخلی، تشکیل نشدن هیئت رئیسه پارلمان و عدم تشکیل کابینه جدید، با شرایطی بحرانی مواجه است. ادامه این وضعیت، ناکارآمدی حکومت، سرکوب آزادی‌های دموکراتیک و استفاده از نیروهای مسلح در درگیری‌های داخلی را تهدیدی بزرگ برای موجودیت اقلیم دانسته است.

بیانیه بر ضرورت اصلاح سیاست‌ها، تغییر در شیوه حکمرانی و تدوین راهبردی نوین برای مدیریت سیاسی و حرکت به سوی دموکراسی واقعی تأکید کرد.

کنگره همچنین حمایت خود را از مبارزات عادلانه مردم کردستان دوچندان کرد و بر ضرورت حل مسالمت‌آمیز مسئله کرد در بخش‌های مختلف کردستان تأکید کرد.

در پایان، با حضور نمایندگان نهادهای دولتی در استان اربیل و نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی در کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، اعضای کمیته مرکزی جدید انتخاب شدند.

حزب زحمتکشان کردستان – دوازدهمین کنگره – ۸ سپتامبر ۲۰۲۵