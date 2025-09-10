به گزارش کردپرس، ۲۰ درصد شرکتهای سرمایهگذاری فعال در اقلیم کردستان خارجی هستند. هیئت اقلیم کردستان با هدف تشویق سرمایهگذاران اماراتی به سرمایهگذاری در اقلیم، به آن کشور سفر کرده است.
پناه نیازی، مسئول بخش بازاریابی در واحد سرمایهگذاری خارجی، به کردستان۲۴ گفت: شرکتهای سرمایهگذاری امارات میتوانند در اقلیم کردستان، در بخشهای مختلف صنعت، ساختمانسازی، گردشگری، کشاورزی و انرژی تجدیدپذیر سرمایهگذاری کنند و با آنها کاملا همکاری میشود.
وی افزود به سفرهای خود به کشورهای مختلف برای جذب سرمایهگذاران خارجی ادامه میدهند و سفرها را از کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز کردهاند.
در چهار سال گذشته به واسطه طرحهای سرمایهگذاری بیش از ۱۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.
در این راستا یک هیئت سرمایهگذاری آمریکا که از ۳۲ شرکت تشکیل شده، به اقلیم کردستان سفر کردهاند و قرار است یک هیئت بلندپایه اماراتی هم به اقلیم سفر کند.
