ونوشک همچنین یکی از برندهای موفق و پیشتاز در حوزه راه اندازی هتل بوتیک‌های سنتی در ایران است. اولین هتل بوتیک سنتی ونوشک سال 99 در شهر ساری افتتاح شد و در ادامه مجموعه هتل بوتیک صارم الدوله ونوشک در محله قدیمی فیض آباد کرمانشاه در 23 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و با حضور استاندار وقت کرمانشاه، دکتر نادر نوروزی شهردار کرمانشاه، مدیرکل میراث فرهنگی، مدیرعامل صندوق توسعه احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و دکتر درخشی مدیر جهانشهر خلاق خوراک به صورت رسمی افتتاح شد.

برای آشنایی بیشتر با فعالیت های گروه نوشک در حوزه شهر خلاق خوراک، گفتگویی با پیام فهیمی مدیر بوتیک هتل صارم الدوله ونوشک انجام داده‌ایم که در ادامه می خوانید:





برگزاری جشنواره «کرمانشاه؛ شهری به وسعت یک جهان خوراک» یکی از برنامه های موفق در حوزه جهانشهر خلاق خوراک بود. برنامه ای که از ۲۲ تا ۲۴ آذر ماه سال گذشته با برنامه ریزی دبیرخانه جهانشهر خلاق خوراک و با حضور مسئولین شهرهای خلاق ایران، اساتید آشپزی و بلاگرهای معروف حوزه خوراک و سفر برگزار شد. برای اولین بار در تاریخ کرمانشاه در این جشنواره ۱۰۰ خوراک کرمانشاهی به مهمانان عرضه شد که 70 خوراک از این تعداد توسط هتل رستوران صارم الدوله ونوشک طی سه روز عرضه شد. خوراک هایی که نام برخی از آن تاکنون به گوش کسی نخورده بود.



کرمانشاه شهری که دوستش دارم

مدیر هتل رستوران صارم الدوله ونوشک در مورد چگونگی شکل گیری این مجموعه گفت: «من متولد کرمانشاه هستم و این شهر را خیلی دوست دارم. پس از راه اندازی اولین رستوران کُردی در تهران و هتل بوتیک ساری، خیلی دوست داشتیم یک مجموعه مشابه هم در زادگاه خودمان کرمانشاه، راه اندازی کنیم. بنای تاریخی صارم الدوله را طی یک قرارداد از میراث فرهنگی تحویل گرفتیم که مرمت و آماده سازی آن، حدود چهار سال طول کشید. در ابتدای کار بسیاری با حرف های خود می خواستند ما را دلسرد کنند. مثلا عنوان می‌کردند چرا در محله ای مانند فیض آباد هتل زده اید؛ کسی از این مکان استقبال نمی کند. ولی ما این محله و این بنای قدیمی و ارزشمند را بسیار دوست داشتیم و دنبال تبدیل آن به یک هتل بوتیک و یک رستوران خیلی جذاب بودیم و خوشبختانه اینکار را هم در بالاترین سطح انجام دادیم»‌.

مشارکت در جشنواره جهانشهر خلاق خوراک

هتل رستوران صارم الدوله ونوشک نقشی محوری در جشنواره «کرمانشاه؛ شهری به وسعت یک جهان خوراک» داشت.

مدیر این مجموعه پیرامون دلایل مشارکت در این برنامه گفت: «اولین بار دکتر درخشی مدیر جهانشهر خلاق خوراک را در رستوران کُردی ونوشک در کنار دریاچه چیگر تهران ملاقات کردیم. ما در این رستوران غذاهایی مانند خورش کنگر، سیب پلو، قاورمه، خورش کنگر و ... به مشتریان عرضه می کردیم. دکتر درخشی بسیار علاقه‌مند بود که این غذاها در شهر کرمانشاه هم عرضه شوند. خوشبختانه این ارتباط و دوستی بیشتر شد و ما ایده رونمایی از 100 خوراک کرمانشاهی در قالب یک جشنواره ملی را به ایشان ارائه کردیم. توجیه هم این بود که با برگزاری رویدادهای بزرگ می توان به رونق گردشگری خوراک در کرمانشاه کمک کرد و ایشان هم استقبال کرد. چندین نشست مشترک برای انجام هماهنگی ها، چگونگی اجرای جشنواره، انتخاب خوراک ها و عرضه مناسب آن ها و همچینن دعوت از آشپزهای معروف این حوزه برگزار شد».

این فعال حوزه گردشگری خوراک در ادامه در ادامه پیرامون نحوه انتخاب غذاها برای این جشنواره گفت: « پیش از این حدود ۷۰ غذا توسط میراث فرهنگی به نام کرمانشاه ثبت ملی شده بود که قرار شد در این جشنواره عرضه شود. علاوه بر این تعداد، مجموعه ونوشک ۳۰ غذای دیگر را هم به این‌ لیست اضافه کرد و تبدیل به یک لیست 100 تایی شد که بروشور این غذاهای کرمانشاهی را در طول سه روز برگزاری جشنواره، عرضه کردیم. این جشنواره در سطح شهر کرمانشاه برگزار شد. رستوران صارم الدوله ونوشک، ۷۰ خوراک مختلف کرمانشاهی شامل برخی آش ها و یا غذاهای فراموش شده عرضه شد که نام برخی از آن ها تاکنون به گوش کسی نخورده بود و مهمانان و مردم چقدر از این غذاها استقبال کردند و دوست داشتند».

فهیمی ادامه داد: « در این جشنواره اساتید بزرگ آشپزی در سطح بین المللی مانند سامان گلریز، علا پیشرو و امید خوش طینت حضور داشتند و چقدر از خوراک های کرمانشاهی تمجید کردند. یکی از این خوراک های جالب و مورد پسند، سوپ ترخینه بود».

وی ادامه داد: « در ایام برگزاری جشنواره، ۳۰ خوراک عشایری هم در تاق بستان و در قالب چادرهای عشایری به صورت رایگان عرضه شد و که مردم بسیار لذت بردند. 8 نوع از شیرینی های کرمانشاهی هم توسط مجموعه شکرریز عرضه شد. همچنین برنامه معرفی دنده کباب در رستوان پاییزان و چلو کباب در رستوران فرهودی انجام شد و مهمان ها در جگرکی بیژن با کباب جگر آشنا شدند».

جشنواره ای برای معرفی خوراک‌های کرمانشاهی

این فعال حوزه گردشگری خوراک در ادامه این صحت پیرامون این جشنواره گفت: «از میان میلیون ها شهر در سراسر دنیا، تنها ۵۷ مکان به عنوان شهر خلاق در یونسکو ثبت جهانی شده است و این نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد انتخاب کرمانشاه به عنوان شهر خلاق خوراک است و یک اتفاق بسیار بزرگ محسوب می شود. البته متاسفانه هنوز افراد بسیاری در کشور و حتی در شهر کرمانشاه از این اتفاق بزرگ بی خبرند و این رویداد جهانی، مهجور مانده است. در واقع هدف از این جشنواره سه روزه معرفی کرمانشاه به عنوان شهر خلاق خوراک هم مردم این شهر و هم مردم ایران بود و این کار با کمک چهره های شناخته شده و بلاگرهای معروف حاضر در جشنواره و انعکاس گسترده این رویداد در شبکه های اجتماعی، به خوبی انجام شد. به عنوان نمونه یکی از محتواهای مرتبط با این جشنواره که توسط استاد سامان گلریز منتشر شد تا ۶ میلیون بار در صفحه اینستاگرامی ایشان بازدید داشت و بیش از دو برابر این میزان هم از طریق بازنشرهایی که توسط دیگر افراد معروف صورت گرفت، این محتوا مشاهده شد و قطعا این شکل از انعکاس رویداد در جذب گردشگران بسیار اثرگذار است».

سنت پذیرایی با جوجه کباب و کوبیده باید تغییر کند

این فعال حوزه گردشگری خوراک در ادامه سخنانش گفت: «یک گردشگر لبنانی می گفت چرا در کرمانشاه هرجا که می رویم به ما جوجه کباب می دهند. آیا شما غذای دیگری ندارید. در جواب گفتم در اینجا ما غذاهای خیلی متنوعی داریم ولی معمولا پذیرایی رسمی با جوجه کباب و کباب کوبیده انجام می شود که این سنت باید تغییر کند. و از ایشان دعوت کردم و در رستوران ما خورش خلال و خورش کنگر میل کنند که خوشختانه خیلی هم خوششان آمد و تعریف کردند».

فهیمی در مورد لیست غذاها در هتل رستوان صارم الدوله ونوشک گفت: «در منوی روزانه ونوشک غذاهایی مانند سیب پلو با خورشت غوره بادنجان کرمانشاهی، قاورمه و خورش کنگر عرضه می کنیم که خیلی با استقبال روبرو شده است. یک سینی مزه کردی شامل شپله، ترشی زو، ترشی ونوشک و تماته آو کردی هم داریم که طرفداران خاص خود را دارد. این غذاها را به مهمان هایی که به کرمانشاه می آیند؛ عرضه می کنیم و خیلی هم دوست دارند. بسیاری از ادارات و مجموعه‌ها و کارخانه دارهایی که مهمان خارج از استان دارند معمولا یک روز هم رستوران ما را برای پذیرایی رزرو می کنند و عنوان می کنند مهمان‌های ما دنده کباب و خورش خلال را خورده‌اند و دوست دارند دیگر غذاهای کرمانشاهی را هم امتحان کنند و ما هم ارایه می‌کنیم».

خوراک های کرمانشاهی باید به منو رستوران ها وارد شوند

مدیر هتل رستوران صارم الدوله ونوشک در مورد وضعیت عرضه خوراک‌های کرمانشاهی در رستوران ها گفت: «غذاهای کرمانشاهی تنها در خورش خلال و دنده کباب خلاصه نمی شوند. الان وضعیتی پیش آمده که اگر برای یک مجموعه ای مهمان بیاید روز اول او را به خورش خلال و روز دیگر دنده کباب مهمان می کنند و این تبدیل به یک چالش شده است در حالیکه ما با تنوع بسیار گسترده غذایی در کرمانشاه داریم. خیلی دوست دارم که با کمک دیگر رستوران دارهای شهر، یک تشکل برای پیگیری اضافه شدن غذاهای کرمانشاهی به منو روزانه رستوران ها، تشکیل دهیم».

دوست دارم در دبی، یک رستوران کرمانشاهی راه‌اندازی کنم

فهیمی در مورد بلندپروازی های کاری خود در حوزه گردشگری خوراک گفت: «آرزوی من این است که در دبی امارات یک رستوران برای عرضه غذاها و خوراک های کردی و کرمانشاهی دایر کنم. این هدف بلند مدت ماست و قطعا این اتفاق هم خواهد افتاد. الان رستوران های ترکی غذاهای این کشور را به شکل گسترده در دبی عرضه می کنند و ما هم از توانایی لازم برای عرضه مناسب غذاهای کردی برخودار هستیم و این پروژه را آغاز می کنیم».

عاشق خورش کنگر هستم

این فعال حوزه گردشگری در جواب این پرسش که از میان غذاهای کرمانشاهی کدام یک را به عنوان پیشنهاد ویژه به یک گردشگر ارایه می کند؛ گفت: «من خورش کنگر را خیلی دوست دارم و عاشق این غذا هستم ولی این یک سلیقه شخصی است و تمامی غذاهای کرمانشاهی خوشمزه و پرطرفدار هستند. و اگر بخواهم یک پیشنهاد ویژه برای یک گردشگر داشته باشم؛ من خورش خلال، سیب پلو با کباب دیگی و سوپ ترخینه را پیشنهاد می کنم».

وی در مورد دلیل انتخاب نام «ونوشک» برای مجموعه هتل ها و رستوران های تحت مدیریت خویش؛ گفت: «ونوشک همان میوه درخت بنه است که در تمامی رشته کوه زاگرس، از ارومیه تا شیراز رشد می کند. شیرازی ها به آن بنه می گویند و سنندجی ها هم همین را می گویند ولی واژه ونوشک را تنها مختص کرمانشاهی ها است و من هم این اسم را خیلی دوست دارم. ونوشک یک چاشنی غذایی بسیار محبوب است. در همین جشنواره، غذای ونوشک پلو برای مهمان ها عرضه شد که خیلی هم پرطرفدار بود. همچنین ما با ترشی ونوشک و دوغ با طعم ونوشک از مهمان های هتل رستوران پذیرایی می کنیم. در کنار این ها در جشنواره شهر خلاق، «قهوه کُرد» به عنوان یک نوشیدنی باستانی توسط یکی از فعالان حوزه خوراک کرمانشاهی عرضه شد. طرز تهیه آن به این صورت است که مغز میوه ونوشک پس از رُست، آسیاب می شود و به عنوان یک نوشیدنی عرضه می شود».

تفاوت های خوراکی ها میان رشت و کرمانشاه

مدیر هتل رستوران صارم الدوله ونوشک پیرامون تفاوت خوراکی ها میان رشت و کرمانشاه ه عنوان دو شهر خلاق جهانی در عرصه خوراک گفت: «من هم شهر رشت را دوست دارم و هم خیلی به غذاهای رشتی علاقه دارم. ولی غذاهای این شهر تفاوت هایی با کرمانشاه دارد. به عنوان نمونه خوراک های کرمانشاه اغلب بر پایه گوشت قرمز هستند ولی اغلب خوراک های رشتی بر پایه سبزیجات، مرغ و ماکیان هستند و یک غذا را به شکل های متفاوتی درست می کنند».

و سخن آخر؛

مدیر هتل رستوران صارم الدوله ونوشک در پایان این گفتگو اشاره ای به آثار مثبت گردشگری خوراک بر اقتصاد مردم کرمانشاه پرداخت و گفت: «هنگامی که یک گردشگر وارد کرمانشاه می‌شود از آن راننده تاکسی گرفته تا هتل دار، رستوران دار، سوپر مارکت ها و دیگر اصناف از حضور او منتفع می شوند. در شهری مانند کرمانشاه که مردم آن دغدغه شغل دارند، اگر گردشگری رونق بگیرد و تبدیل به یک صنعت شود؛ می تواند دغدغه اشتغال بسیاری از جوانان کرمانشاهی را حل کند و امیدوارم بخش خصوصی و دولتی با یک نگاه ویژه و در یک تعامل مناسب بسترهای توسعه این صنعت پولساز را در کرمانشاه فراهم کنند».

گفتگو: بهزاد خالوندی