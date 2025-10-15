به گزارش کردپرس، در مراسمی که در سالن تشریفات نهاد ریاستجمهوری و با حضور چهرههای برتر صنعت غذا و هتلداری ایران و جهان و با مشارکت نمایندگان یونسکو و مدیران باشگاه غذا و خوراکشناسی کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد؛ گروه هتلها و کافه رستورانهای کُردی «ونوشک» موفق به دریافت جایزه معتبر FAU Awards از سوی یونسکو در بخش «رستوران برگزیده اقوام» شد.
جایزه بینالمللی FAU، که از معتبرترین نشانهای جهانی در حوزه صنایع غذایی و خوراکشناسی به شمار میرود، به نشانهی تقدیر از اصالت، کیفیت و خلاقیت در معرفی و ترویج فرهنگ غذایی اقوام مختلف به برند «ونوشک» اهدا شد.
این افتخار، تأییدی است بر سالها تلاش مستمر این مجموعه در معرفی و اعتلای فرهنگ غنی خوراک، آداب و رسوم مردم کُرد به جامعه ایران و جهان.
رستوران کُردی ونوشک با ارائهی منویی متنوع از غذاهای سنتی و اصیل کُردی در فضایی الهامگرفته از فرهنگ بومی، به یکی از مقاصد محبوب گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده است.
کسب جایزه FAU Awards از یونسکو، جایگاه برند ونوشک را بهعنوان پرچمدار غذاهای قومی ایران در عرصه بینالمللی بیش از پیش تثبیت کرده و افقهای تازهای را برای توسعه و معرفی فرهنگ خوراک اقوام ایرانی در سطح جهانی گشوده است.
نشان فایو (Five Star) یک نشان معتبر بینالمللی است که از طرف یونسکو به رستورانها، هتلها و مجموعههای مهمانپذیری با استانداردهای بالا و کیفیت استثنائی اعطا میشود. این نشان به عنوان یکی از بالاترین درجات اعتبار در صنعت خدمات و مهمانپذیری شناخته میشود.
رستورانهایی که موفق به دریافت نشان فایو از یونسکو میشوند، باید بر اساس چندین معیار سختگیرانه ارزیابی شوند. این معیارها شامل کیفیت غذا، خدمات، محیط، تجربه کلی مهمان و همچنین میزان نوآوری در منو و طراحی است. به عبارت دیگر، نشان فایو نشانی است که تضمین میکند تجربهای فراتر از استانداردهای معمول را در اختیار مهمانان قرار میدهد.
در مجموع، داشتن این نشان یعنی این مجموعه در سطح جهانی در صنعت رستورانداری و مهماننوازی شناخته شدهاید و به عنوان یکی از بهترینها در این حوزه شناخته میشوید.
«ونوشک» یک برند معروف کُردی
«ونوشک» یک برند معروف کُردی در حوزه گردشگری خوراک و صنعت هتلداری در ایران است که فعالیت های آن تنها به حوزه خوراک ها، غذاها و نوشیدنی های کردی محدود نشده و مجموعه هتل بوتیک ها و رستوران های تحت مدیریت این گروه، در حوزه معرفی فرهنگ و هنر کُردی هم بسیار فعال بوده اند.
اولین شعبه رستورانهای کردی گروه ونوشک در کنار دریاچه چیتگر تهران راه اندازی شد. گروه در ادامه هتل بوتیک جنگلی ساری، هتل بوتیک صارم الدوله کرمانشاه و رستوران وی آی پی کُرد در چیتگر تهران را راهاندازی کرد.
گروه ونوشک همچنین در هیجدهمین جشنواره گردشگری تهران که سال گذشته در محل نمایشگاه های بین المللی برگزار شد؛ حضور پررنگی داشت.
