مجتمع گردشگری و تفریحی دایه، جایزه ملی کیفیت را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری کردپرس؛ مجتمع توریستی و تفریحی دایه به مدیریت امید احمدی جگرلویی در رسته خدمات اقامتی و پذیرایی به دلیل ارائه انواع غذاهای سنتی و فرهنگی در این مجتمع، موفق به دریافت تقدیر نامه اشتهار به کیفیت یک ستاره از سوی سازمان ملی استاندارد ایران شد.

این همایش آذرماه ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های بین‌المللی هتل ارم تهران با حضور برندهای ممتاز کشور در حوزه خدمات اقامتی و پذیرایی برگزار شد و کسب تقدیرنامه اشتهار تک ستاره توسط مجتمع دایه یک رویداد مهم در حوزه خدمات و گردشگری کرمانشاه محسوب می شود.

این تقدیرنامه نشانگر تأیید کیفیت و استانداردهای حرفه‌ای مدیریتی و اعتماد مشتریان است و به تقویت جایگاه ملی این مجموعه توریستی در حوزه گردشگری خوراک کمک می کند.

مجتمع گردشگری و تفریحی دایه در مجاورت پایگاه ملی تاق بستان، سال هاست به عنوان یک برند معتبر در این حوزه، با ارائه غذاهای محبوب، پیشتاز و پرچمدار گردشگری خوراک در غرب کشور است.