سرویس کرمانشاه _ کرمانشاه یکی از شهرهای خلاق و ثبت شده در جهان با موضوع خوراک است، تاکنون 60 خوراک ثبت ملی و 240 خوراک دیگر در دست پژوهش است، یکی از این خوراک ها، قاپلی پلو قصرشیرین است که در ادامه با جزئیات آن آشنا می شوید.

طرز تهیه قاپلی پلو قصر شیرین:

نخود را از شب قبل خیس و چند بار آبکشی می‌کنیم تا آنزیم هایی که باعث نفخ می شود خارج شود.

برنج را از دو ساعت قبل خیس می کنیم. پیازها را به صورت نگینی خرد کرده و با مقداری روغن تفت می دهیم تا شفاف شوند.

گوشت رو به تکه های چلویی برش داده‌ و با مقداری از پیازها به مدت ۵ دقیقه تفت می دهیم و نخودهای آبکش شده را به آن اضافه می کنیم.

درصورت امکان کمی آب قلمه اضافه می کنیم و اجازه می دهیم گوشت و نخود بپزد. زمانی که از آب گوشت تقریبا ۵ پیمانه باقیمانده، برنج را اضافه می کنیم و بعد نمک و در آخر زعفران و در صورت تمایل کمی پودر زیره و روغن اضافه می کنیم و زیر شعله را کم کرده و اجازه می دهیم تا غذا دم بکشد سپس غذا را کشیده و می توان کمی دیگر زیره برای تزیین روی آن بپاشیم و سرو کنیم.

البته استفاده از زیره سلیقه ای می باشد. برای کسانی که رژیم غذایی دارند میتوان از مرغ استفاده کرد.

منبع: سایت کرمانشاه جهانشهر خلاق خوراک