به گزارش کردپرس، احمد اوزر، شهردار کُرد اسنیورت استانبول و استاد دانشگاه، که از حدود ده ماه پیش در زندان فوق امنیتی مرمره سیلیوری به‌سر می‌برد، در یادداشتی روند کمیسیون تازه‌تأسیس مجلس را بررسی کرد. اوزر گفت: «حتی در یک سلول ۱۲ متری هم این روند را دنبال می‌کنم و امیدوارم. اگر مسئله کُرد حل نشود، صلح نیز تحقق پیدا نخواهد کرد. من از همان ابتدا هشدار داده‌ام که این روند نباید تنها به‌عنوان "ترکیه بدون تروریسم" دیده شود، بلکه باید با هدف "ترکیه دموکراتیک" پیش برود.»

او با اشاره به سخنان اخیر دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی، افزود: «اظهارات او درباره ضرورت تقویت اعتماد به قانون و پایان دادن به عملیات‌ها مهم و ارزشمند است، اما سخن گفتن کافی نیست. اجرای این سخنان اهمیت دارد و مسئولیت اصلی آن بر عهده دولت و به‌ویژه حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان است. بنابراین، اگر دولت باغچه‌لی بر سخنانش پایبند است، باید گام عملی بردارد.»

اوزر در ادامه هشدار داد که فشارها و عملیات‌های سیاسی علیه شهرداری‌ها و به‌ویژه حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) می‌تواند موجب خروج این حزب از کمیسیون شود. او افزود: «اگر چنین اتفاقی بیفتد، مشروعیت کمیسیون زیر سؤال خواهد رفت و تصمیماتش در جامعه بازتاب نخواهد داشت. دولت نباید با تکرار تجربه ۷ ژوئن ۲۰۱۵ کشور را دوباره به نقطه صفر بازگرداند. این یک فرصت تاریخی است و نباید هدر برود.»