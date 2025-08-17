شهردار بولو: گفتند به حزب اردوغان ملحق شو و خودت را نجات بده

به گزارش کردپرس، تانژو اوزجان شهردار بولو از حزب جمهوری خواه خلق /CHP ( حزبی که به حزب مادر اپوزیسیون ترکیه مشهور است) در یادداشتی در شبکه اجتماعی X افشا کرد که در دوره‌ای که از حزبش اخراج شده بود، تحت فشار قرار گرفت تا به حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه (AKP) بپیوندد تا پرونده‌های باز قضائی علیه او بسته شوند. او گفت: «به من گفتند: “به AKP برو، خودت را نجات بده.” ولی من پاسخ دادم: “من مرتکب هیچ جرمی نشده ام؛ چنین کاری از من ساخته نیست.”»

اوزجان که به عنوان یک شخصیت ملی گرایی افراطی ترک شناخته میشود، پیشتر به دلیل اظهارات و تصمیم هایش علیه خارجی ها و غیر ترک ها، در سمت شهردار بولو مدتی از سوی کمیته انضباطی حزب جمهوری خواه خلق از حزب اخراج شده و پس از مدتی به حزب بازگشت. او با یادآوری شرایط دشوار آن دوران نوشت که بیش از ۱۷۱ مورد شکایت علیه‌اش مطرح شده و وزارت کشور برای چهار ماه تمام پرونده‌های مالی و اداری شهرداری تحت مدیریت او را مورد بررسی قرار داده بود.

تانزو اوزجان در ادامه نتایج انتخابات گذشته را منتشر کرد که بر اساس آن پس از برائت از همه اتهامات، با مدیریت جدید CHP به حزب بازگشته و در انتخابات مجدد، نامزدهای دو حزب حاکم را با اختلاف چشمگیری شکست داده بود.

او در ادامه با لحنی کنایه‌آمیز نوشت: من از میدان فرار نکردم.

گفتنی است، در ماه های اخیر شمار زیادی از شهرداران حزب جمهوری خواه خلق از جمله اکرم امام اوغلو شهردار استانبول و نامزد انتخابات آتی ریاست جمهوری، همچنین احمد اوزر شهردار کُرد اسن یورت استانبول و از محبوبترین چهره های این حزب دستگیر شده و به زندان افتادند. دستگیری شهرداران و اعضای شورای شهر از این حزب در روزهای اخیر شدت بیشتری گرفته است.

در همین حال شماری از اعضای احزاب اپوزیسیون نیز از حزب های خود استعفا کرده و با جنجال آفرینی به حزب اردوغان (حزب عدالت و توسعه) پیوسته اند. شماری نیز از پیشنهاد این حزب برای استعفا از احزاب اپوزیسیون و پیوستن به حزب اردوغان خبر داده اند.