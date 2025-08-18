نمی شود از یک سو سرکوب کنی از سوی دیگر به دنبال صلح باشی

به گزارش کردپرس، سزگین تانریکولو، نماینده حزب جمهوریخواه خلق (CHP) از آمد (دیاربکر)، با تأکید بر اینکه مسئله کرد تنها یک موضوع امنیتی نیست، بلکه اساساً یک مسئله دموکراسی و عدالت است، خواستار تضمین امنیت «سیاست دموکراتیک» شد. او با انتقاد از رویکرد دولت و فشارهای قضایی، تأکید کرد که بدون آزادی سیاسی و رفع تبعیضها، هیچ روند صلحی به نتیجه نخواهد رسید.
سزگین تانریکولو، نماینده آمد از حزب جمهوریخواه خلق در نشست خبری که در دفتر استانی حزبش در آمد برگزار شد، تحولات اخیر و مسئله کرد را ارزیابی کرد. تانریکولو با بیان اینکه «مسئله کرد همزمان یک مسئله دموکراسی و عدالت است»، گفت: «این موضوع باید با یک پروژه دموکراتیک به موازات هم پیش برده شود. دولت ادعا میکند که مسئله کرد حل شده و تنها مسئله تروریسم باقی مانده است. اما ما چنین دیدگاهی نداریم. درست است که یک مشکل خشونت و درگیری وجود دارد، اما این خود نتیجه حلنشده بودن مسئله کرد است.»
او افزود: «ترکیه باید از خشونت و درگیری فاصله بگیرد. مسئله کرد که ذاتاً مسئلهای دموکراتیک است، تنها از طریق عدالت و دموکراسی میتواند حل شود. به همین دلیل ما در میز مذاکرات مجلس حضور داریم و به حضور خود ادامه خواهیم داد.»
تانریکولو با دعوت از حزب عدالت و توسعه (AKP) (حزب اردوغان) برای حرکت در مسیر عدالت و دموکراسی گفت: «نمیتوان در یکسو عملیات و خشونت را ادامه داد و در سوی دیگر در آنکارا تنها بر پایان خشونت تمرکز کرد. اگر قرار است رضایت اجتماعی ایجاد شود، باید همزمان اصلاحات دموکراتیک، آزادیهای سیاسی و قوانین عادلانه در دستور کار قرار گیرد. بدون تضمین سیاست دموکراتیک، هیچ روندی به شکلی سالم پیش نخواهد رفت.»
او با اشاره به فشارهای دستگاه قضایی افزود: «یاریجویان صلح میگویند که این بار اجازه ندهید مخالفان صلح، روند را تخریب کنند. اما هنوز در دادگاهها قضات و دادستانهایی هستند که با گذاشتن عکسهای توروس سفید* روی میزهایشان مردم را تهدید میکنند. این افراد باید بدانند که در برابرشان اراده مجلس و ملت قرار دارد. اگر این پیام به آنها نرسد، نمیتوانیم رضایت اجتماعی ایجاد کنیم.»
تانریکولو با اشاره به بازداشتها و تبعیضها تأکید کرد: «حضور افرادی چون احمد اوزر در زندان، تداوم بازداشت شهرداری مدیترانه، یا محروم بودن احمد ترک از تصدی شهرداری ماردین، نمونههای روشن بیعدالتی است. همینطور بیعدالتیهایی که علیه اکرم اماماوغلو ]شهردار در بند استانبول از CHP) و یارانش صورت میگیرد. این وضعیت تا زمانی که ادامه داشته باشد، امکان پیشرفت در روند صلح وجود نخواهد داشت.»
او همچنین سیاستهای دولت ترکیه در قبال سوریه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «کردهای سوریه خویشاوندان ما هستند. هر سخنی که علیه آنان گفته میشود، شهروندان کرد در آمد، سیرت، باتمان و وان را عمیقاً میرنجاند. به جای زبان جنگ، باید زبان صلح به کار گرفته شود. مردم ما صلح میخواهند، در برابر این خواست نایستید.»
تانریکولو در پایان تأکید کرد که مجلس ترکیه باید پیش از آغاز به کار در اول اکتبر، پیام روشنی به دستگاه قضایی بدهد تا اراده آن بر اراده ملت غلبه نکند.
*«توروس سفید» (Renault 12 Toros) نام خودرویی بود که در دهه ۱۹۹۰ میلادی توسط نیروهای امنیتی و بهویژه واحدهای اطلاعاتی ژاندارمری (JİTEM) در شرق و جنوبشرقی ترکیه (کردستان ترکیه) مورد استفاده قرار میگرفت. این خودرو بهویژه در رنگ سفید به نمادی از ناپدیدشدنهای قهری، ربایشها و قتلهای مشکوک علیه کردها، علویها و فعالان چپگرا بدل شد. دیدن «توروس سفید» در محلهها یادآور ترس و تهدید سازمانیافته بود و در حافظه جمعی جامعه ترکیه همچنان با سرکوب و بیعدالتی پیوند خورده است. انتشار تصاویر توروس سفید از سوی برخی از مقامات دولتی و احزاب نشان دهنده تعلق فکری این افراد به پارادایم سرکوب کردها و علوی ها و چپ گرایان در ترکیه است.
